În goana după ciolan, bruxelezul 'justițiar' uită să fie patriot

Dănuț Pop, liderul PER, lansează un atac dur la adresa fostului premier Dacian Cioloș.

„Dacian Cioloș se zbate ca peștele pe uscat, dorind să încaseze și el câteva puncte în plus, la imagine. Pe langă mesajele populiste, ilustra speranță pare să fie interesată din ce în ce mai mult de Justiție. Dacă zilele trecute presa ne amintea de OUGul emis de Guvernul Cioloș ca SRI să facă cercetare penală, astăzi același Dacian Cioloș ne spune că vrea Referendum pe Justiție. Se pare că acest Julien bruxelez, apărut din neant în politica românească, vrea să se promoveze pe subiectul Statului de drept. Dacă tot e așa vocal de la un timp, să ceară Referendum pe păduri și gaze, dar se pare că el este unul dintre cei care apară interesele străinilor, iar interesele românilor sunt puse pe planul doi. De ce nu a făcut nimic în acest sens cât a condus Guvernul? Bine că nu a mai apucat al doilea an ca Prim Ministru că cine știe, tot ce era mai profitabil sau strategic pentru țara noastră ar fi ajuns pe mâinile celor de afară. Și îi mai critică pe trădătorii de țară de la PSD-Alde...



Cei care l-au direcționat spre “colegul” Ponta, ar trebui să pună interesul României pe primul loc și să-i trezească lui Julien spiritul patriotic eclipsat de interesele/umbrele de la Bruxelles, ce-l bântuie și astăzi.”, transmite liderul PER printr-un comunicat de presă.