În miez de noapte, Gigi Becali s-a enervat și a intrat în direct la TV să-și critice antrenorul: dăm bufa-bufa! Ce facem aici?

Gigi Becali a declarat, duminică seară, după meciul câştigat cu 3-2 de FCSB în faţa echipei FC Argeş, că este îngrijorat de faptul că formaţia bucureşteană nu are siguranţa jocului şi posesie cât şi-ar dori el, informează News.ro.

“Dacă nu joacă echipa n-ai cum să fii fericit. Am meritat victoria, am avut şi bară. Dar tu dacă conduci 2-1 şi după aia nu poţi să legi 4-5 pase... Nu avem posesia. Eu vreau să dominăm adversarul, mingea să fie numai la noi. Vreau să am siguranţa jocului. Nu avem siguranţa jocului. Sunt îngrijorat, eu credeam că o să avem o echipă foarte puternică şi o să ne distrăm, că o să avem 4-0, 5-0.... Coman, Tavi Popescu, în loc să crească au scăzut.

Nu mă interesează statistica pe mine, eu vreau să dominăm adversarul, iar mingea să fie numai la noi. Dacă noi conducem, nu avem voie să ne retragem. Când primești mingea nu dai «bufa-bufa», că ești Steaua, nu ești Târgoviște. Nu «bufa-bufa», ce facem aici? Nu mă îngrijorează că adversarii deschid mereu scorul. Sunt lucruri pe care nu le știu, să vorbească specialiștii”, a spus Becali”, a spus Becali la Digi Sport.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa FC Argeş, într-un meci al etapei a 12-a a Superligii.