În opinia lui Gianluigi Buffon, Juventus Torino 'şi-a pierdut ADN'-ul cu Cristiano Ronaldo

Emblematicul portar Gianluigi Buffon, care a fost coechipier cu atacantul portughez Cristiano Ronaldo timp de două sezoane la Juventus Torino (2019-2021), consideră că echipa italiană şi-a pierdut identitatea cu starul lusitan, informează cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres.

Portarul italian nu a văzut numai lucruri bune prin venirea lui Cristiano Ronaldo la Juventus Torino, în 2018, chiar dacă starul portughez, revenit la Manchester United în vara trecută, a marcat 101 goluri în 135 de apariţii sub culorile clubului, câştigând de două ori Serie A (2019 şi 2020).

Dar "Bătrâna Doamnă" nu a depăşit stadiul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor în timpul acestei perioade, iar acest lucru a fost subliniat de portarul care va împlini 44 de ani pe 28 ianuarie şi care joacă la Parma (Serie B), unde este coleg cu românii Valentin Mihăilă şi Dennis Man.

"Noi eram unul singur, o echipă unită, dar am fost eliminaţi din Liga Campionilor cu Ronaldo", a spus Buffon.

"Când am revenit (în 2019 de la PSG), am lucrat cu Ronaldo timp de doi ani şi am colaborat bine, dar eu cred că Juventus şi-a pierdut ADN-ul de a fi o echipă", a adăugat Buffon.

"Noi am atins o finală a Ligii Campionilor în 2017, pentru că eram o echipă plină de experienţă, dar mai ales pentru că eram unul singur, uniţi. Apoi, am pierdut cu Ronaldo alături", a conchis Buffon.