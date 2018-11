În Parlamentul European, mare conferință pe securitatea cibernetică dedicată de eurodeputatul PSD Doru Frunzulică centenarului unirii României

Conferința anuală, organizată de europarlamentarul Doru Frunzulică pe securitate cibernetică cu titlul "Which way for EU’s Digital Economy and Society? A comprehensive debate on cybersecurity” a reunit în Parlamentul European peste 120 de oficiali și experți în domeniu de la Comisia Europeană, Parlamentul European, NATO, Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Organizația Europeană pentru Securitatea Cibernetică, inclusiv din sectorul privat președinți și vicepreședinți ai unor importante firme cum sunt Marsh & McLennan Companies, IBM, Royal Philips și FERMA.

De asemenea, au participat mai mulți reprezentanți ai unor instituții și companii financiare din România (Autoritatea de Supraveghere Financiară, bănci, companii de asigurări, brokeri de asigurări, etc.)

Acest eveniment anual a fost realizat în colaborare cu Reprezentanta României la Bruxelles pe lângă UE și Marsh & McLennan Companies.

Manifestarea care se bucură în fiecare an de o participare numeroasă și de aprecieri pozitive, face parte din ciclul de evenimente ale „Lunii Europene a Securității Cibernetice”.

Eurodeputatul S&D Doru Claudian Frunzulică a punctat legătura dintre terorism si siguranța cibernetică, aducând în atenția audienței dezvoltarea fără precedent al acestui domeniu, extraordinar de important pentru siguranța statelor și cetățenilor europeni.

A fost, de asemenea, subliniată importanța industriei de asigurări în gestionarea riscurilor cibernetice, o modalitate de combatere eficientă a riscurilor care au cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani pe plan european și internațional.

Luând în considerare intensificarea amenințărilor cibernetice și impactul acestora asupra statelor, cetățenilor și a companiilor, asigurarea de risc cibernetic poate avea un rol central în gestionarea și amortizarea impactului pierderilor, în eventualitatea unor asemenea evenimente.

Europarlamentarul român a declarat că: „importanța securității cibernetice a statelor și companiilor a crescut considerabil în ultimii ani, conform unui studiu realizat de către Forumul Economic Mondial, astfel devenind o primă prioritate a unor state precum Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Luxembourg, Marea Britania, Olanda și Suedia.

Domeniul cibernetic are o pondere din ce în ce mai mare în combaterea amenințărilor și integrității securității. Conform declarației Comisiei Europene, 80% dintre companiile din statele membre ale UE au trebuit să facă față cel puțin o dată unui atac cibernetic în ultimul an, iar în statele membre 50 % din infracțiunile comise sunt de natură cibernetică...”

Majoritatea invitaților atât din sectorul public cât și din cel privat, au evidențiat necesitatea întăririi legislației europene în materie de securitate cibernetică : Directiva UE privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS), Legea privind securitatea cibernetică, Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare.

Diverși reprezentanți ai unor instituții de securitate și apărare, dar și ai companiilor private ce lucrează în domeniu au insistat pe necesitatea menținerii unei abordări europene comune si euro-atlantice a securității cibernetice și necesității combaterii mai active ai amenințărilor hibride.

S-a reiterat, de asemenea, posibilitatea ca această conferință anuală din Parlamentul European să redacteze o declarație la finalul lucrărilor care să fie transmisă instituțiilor care au ca principal obiectiv asigurarea securității spațiului european și siguranței cetățenilor europeni.

La finalul conferinței, participanții au urat României „La Mulți Ani” cu ocazia centenarului Marii Uniri din 1918.