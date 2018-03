În plin proces de evaluare, George Maior face un anunț URIAȘ: Parteneriatul Strategic dintre România şi SUA a înregistrat 'un punct culminant'

Parteneriatul Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii a înregistrat în 2017 ''un punct culminant'', cu evoluţii notabile în domeniul securităţii, economic şi cultural şi contacte la cel mai înalt nivel, a declarat ambasadorul României la Washington, George Cristian Maior, într-un interviu acordat AGERPRES, în cadrul proiectului editorial #CentenarDiplomatic desfăşurat pe parcursul întregului an, cu accent pe relaţiile diplomatice în contextul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire.

Ambasadorul român a vorbit despre creşterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre România şi Statele Unite ale Americii şi a exemplificat ca proiecte semnificative ce se vor materializa în viitorul apropiat decizia pe care o va lua Exxon cu privire la exploatarea gazului în zona Mării Negre, activitatea Ford, interesul crescut al firmelor americane pentru zona cibernetică şi de IT, dar şi pentru turism, sectorul energetic şi cel agricol.În ceea ce priveşte includerea României în programul Visa Waiver, George Cristian Maior a spus în interviul acordat prin email că, din păcate, nu este un context politic foarte propice pentru abordarea acestei chestiuni, având în vedere dezbaterile extrem de intense din SUA pe problema migraţiei, dar subiectul rămâne permanent pe agenda misiunii diplomatice române.

AGERPRES: Domnule ambasador, anul trecut, în 2017, s-au împlinit 20 de ani de la lansarea Parteneriatului strategic dintre România şi SUA, considerat un reper esenţial al politicii externe a ţării noastre. Pe fondul evoluţiilor ulterioare de pe plan mondial, acest parteneriat s-a dezvoltat în mod special în domeniul securităţii şi apărării, având în vedere de exemplu contribuţia României la campaniile din Irak şi Afganistan sau instalarea facilităţii antirachetă la Deveselu. Cum este prevăzută de dincolo de ocean întărirea parteneriatului în această direcţie, în contextul tensionării relaţiilor dintre SUA şi Rusia şi a evoluţiilor eforturilor de combatere a terorismului?



George Cristian Maior: Într-adevăr, în 2017 s-au împlinit 20 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii, şi aş putea spune că în acest an Parteneriatul a atins un punct culminant din perspectiva substanţei sale. Aş remarca excepţionala cooperare din domeniul securităţii pe care aţi menţionat-o de altfel, faptul că dialogul politic s-a desfăşurat la cel mai înalt nivel prin vizita preşedintelui României în SUA, dar şi celelalte dimensiuni ale Parteneriatului au cunoscut evoluţii remarcabile. Mă refer la dimensiunea economică, prin organizarea celei mai mari misiuni economice în România de către Departamentul Comerţului, la dimensiunea culturală, prin organizarea la Washington a celui mai mare festival de film românesc din SUA, legată de prezentarea culturii şi civilizaţiei româneşti în SUA prin diverse alte manifestări, şi nu în ultimul rând prin extraordinara implicare a diasporei în dinamica relaţiei bilaterale.



Referitor la ceea ce menţionaţi, în contextul tensionării relaţiilor dintre SUA şi Rusia, aş vrea să subliniez că Parteneriatul Strategic constituie şi o platformă pentru a contracara inteligent în regiune elemente agresive ale Rusiei, în Europa Centrală şi de Est şi pe flancul estic al NATO. Există o permanentă cooperare manifestată în schimb de analize şi poziţionări în raport de aceste evoluţii, iar Parteneriatul are şi un rol constructiv în extinderea de stabilitate într-o regiune destul de incertă din acest punct de vedere, ţinând cont de evoluţiile din Ucraina, din Balcani, din arealul extins al Mării Negre.



AGERPRES: Potrivit statisticilor româneşti, schimburile comerciale bilaterale dintre România şi SUA au înregistrat anul trecut o creştere de 39,8% faţă de anul 2016, ajungându-se în final la un excedent comercial în favoarea României de 18 milioane de dolari. Aceasta în contextul în care apreciaţi la sfârşitul lui 2016, după alegerea noului lider republican de la Casa Albă, Donald Trump, că relaţiile cu SUA vor lua o turnură pragmatică din punct de vedere economic şi comercial, domenii care au un potenţial ridicat să se dezvolte. Din contactele pe care le aveţi cu comunitatea de afaceri, ce proiecte semnificative au în acest moment investitorii americani în privinţa României? Şi ce nemulţumiri, care nu sunt legate de sfera diplomaţiei - cum sunt cadrul legal, situaţia infrastructurii?

George Cristian Maior: Am estimat că, odată cu venirea noii administraţii americane, componenta relaţiilor economice cu SUA va căpăta o dimensiune mai pragmatică, având în vedere abordările tradiţionale ale republicanilor pe care le cunoaştem din istoria relaţiilor româno-americane din perioadele unor asemenea administraţii. Şi aş vrea să reiterez importanţa acordată cooperării economice în discuţiile de la cel mai înalt nivel, acele acţiuni pe care le-am menţionat, ale Departamentului Comerţului în România, când peste o sută de firme americane au participat la discuţii cu firme româneşti în contextul organizării misiunii economice "Trade Winds". Estimez că acest trend se va menţine şi că proiecte semnificative se vor materializa în viitorul apropiat în ceea ce priveşte investiţiile americane în România şi relaţiile economice. Mă refer la decizia pe care o va lua în viitorul apropiat Exxon cu privire la exploatarea gazului în zona Mării Negre, de extinderile deja realizate de marele investitor Ford, de interesul crescut pe zona cibernetică şi de IT al firmelor americane. Aş merge şi mai departe, spunând că există un interes pentru turism, sectorul energetic, chiar şi pentru sectorul agricol, interes extrem de crescut în Statele Unite în raport de dinamica economică pozitivă a României.



Conform informaţiilor oficiale publicate de Departamentul Comerţului al SUA, schimburile comerciale dintre România şi SUA au crescut (un trend în istoria relaţiei bilaterale) în anul 2017 cu 18,5% faţă de 2016, ajungând în prezent la 3.149,4 milioane USD. Balanţa comercială arată că România a exportat în SUA bunuri în valoare de 2.201,3 milioane USD şi a importat bunuri în valoare de 948,1 milioane de USD. Deci, excedentul comercial în favoarea României a fost de 1.253,21 milioane USD. Creşterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre România şi Statele Unite ale Americii arată clar, fără echivoc, consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic dintre cele două ţări.



AGERPRES: Un număr semnificativ de români şi-au îndeplinit visul american în Silicon Valley, fostul premier Dacian Cioloş afirmând chiar, în septembrie 2016, că româna a ajuns să fie a doua limbă vorbită, după engleză, în acest fief al industriei IT. În ce alte zone şi domenii se concentrează comunitatea românească din Statele Unite şi în ce măsură păstrează legăturile cu ţara de origine? Cum este întâmpinat, în acest context, Centenarul Unirii de românii din SUA?



George Cristian Maior: Centenarul este un moment fundamental în istoria noastră, în asertarea identităţii noastre, şi mă bucur că aţi ridicat acest subiect, întrucât este legat organic şi istoric şi de relaţia cu Statele Unite, având în vedere contribuţia majoră, strategică şi politică a preşedintelui american Woodrow Wilson la definirea unui cadru legal şi moral de autodeterminare al naţiunilor, care a facilitat unirea Transilvaniei cu România, în contextul Conferinţei de Pace de la Paris. Iată de ce am pregătit o secvenţă de manifestări, bineînţeles cu implicarea diasporei, pentru a celebra acest moment. Vom avea conferinţe ale unor mari istorici români în universităţi americane de prestigiu, prezentări de documentare, spectacole, expoziţii dedicate acestui moment semnificativ. De asemenea, o serie de proclamaţii la nivelul Congresului, dar şi la nivelul statelor americane, vor marca acest eveniment cardinal al istoriei noastre. E o oportunitate pentru ambasadă marcarea acestui moment fundamental în evoluţia noastră.



AGERPRES: Ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, a evocat la finele lui februarie ca "oportunitate ratată" intensificarea schimburilor între industriile cinematografice din România şi SUA. Cum poate profita mai bine România de acest instrument al diplomaţiei culturale?



George Cristian Maior: Într-adevăr, există un interes al industriei cinematografice din SUA pentru a dezvolta producţii în România. Eu aş spune că lucrurile sunt încă deschise, dacă Ministerul Culturii va analiza regimul fiscal aplicat acestor posibilităţi. Într-adevăr, diplomaţia culturală are un rol major în promovarea puterii de soft power a României şi de reglare a imaginii României în exterior. Aici are un rol important şi Institutul Cultural Român. Din păcate, Institutul Cultural Român de la New York este descoperit de multă vreme, din punct de vedere al resursei umane, dar şi financiare, iar anumite propuneri ale noastre privind extinderea reţelei ICR pe teritoriul american, inclusiv prin înfiinţarea unui oficiu la Washington, care este totuşi capitala SUA, încă sunt în analiză şi nu au fost luate decizii în acest sens. Mă voi strădui să accelerez aceste procese.



AGERPRES: Ministrul afacerilor externe Teodor Meleşcanu a afirmat anul trecut că există un grup de lucru al MAE pentru punerea în aplicare a Declaraţiei comune SUA-UE privind programul de implementare a ridicării vizelor pentru ţările care nu beneficiază de "Visa Waiver", între care şi România, evocând un orizont de timp de unul-doi ani. În acest sens, aţi declarat într-un interviu anul trecut că Departamentul Securităţii Interne al SUA ar putea trimite în România specialişti pentru a verifica modul în care se face controlul la graniţe şi securitatea aeroporturilor. Ce perspective au eforturile în această direcţie?



George Cristian Maior: Includerea României în programul Visa Waiver este permanent pe agenda noastră, o ridic cu tărie în contactele pe care le am la nivelul Congresului american şi la nivelul Departamentului de Securitate Internă, Homeland Security. Din păcate nu este un context politic foarte propice pentru abordarea acestei chestiuni, având în vedere dezbaterile extrem de intense din SUA pe problema migraţiei. Dar nu vom pregeta să subliniem că nu este corect din partea Americii să nu acorde acest statut României sau Poloniei, având în vedere relaţia specială de parteneriat pe care o avem, şi voi menţine această poziţie în raport cu administraţia SUA permanent.



AGERPRES: Din postura de ambasador, aţi fost martorul unei schimbări de administraţie la Casa Albă. Schimbarea preşedinţilor a însemnat şi o evidentă schimbare de personalitate şi stil, fiind invocată o anume imprevizibilitate. Aţi perceput o altă atmosferă la Washington după învestirea lui Donald Trump şi o serie de decizii pe care le-a luat acesta, cum ar fi recenta destituire a secretarului de stat Rex Tillerson?



George Cristian Maior: Rolul diplomaţiei este de a lucra cu guvernul ţării gazdă, indiferent de contextele politice interne din ţara gazdă, de percepţii şi de interpretări. Am găsit, în noua administraţie, interlocutori extrem de aplecaţi spre relaţia cu România, şi acest lucru s-a văzut în mod pregnant în felul în care au fost acceptate demersurile ambasadei de realizare a unei serii de vizite la nivel înalt, despre care am mai menţionat. La care aş adăuga şi vizitele ministrului român al apărării, pe linia Pentagonului, şi vizitele pe linia Departamentului Comerţului la cel mai înalt nivel, şi pe linia Departamentului Energiei. Deci, există continuitate, dar şi progres substanţial în relaţia strategică cu SUA.



În acest context, eu sunt extrem de optimist. Să nu uităm că noul secretar de stat nominalizat, domnul Mike Pompeo, a avut întâlniri cu preşedintele României, în contextul vizitei sale aici, pe când era director CIA şi este cel care m-a onorat cu o distincţie importantă americană, pentru aportul adus întăririi Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite. Deci sunt motive suficiente de optimism în relaţia pe linia ministerelor de externe dintre cele două ţări.



AGERPRES: Domnule ambasador, cum comentaţi declaraţiile făcute la 13 martie de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, care a reiterat dorinţa de a avea ''o relaţie complet maximală cu Statele Unite'' şi i-a cerut ministrului de externe român să prezinte o analiză din care să se înţeleagă ''ce câştig, ce avantaje a avut statul român de la activitatea fiecărui şef de misiune diplomatică''?



George Cristian Maior: Sunt de acord cu ce spunea domnul preşedinte Liviu Dragnea, că este nevoie de o relaţie complet maximală cu Statele Unite. Este şi obiectivul meu în acest sens şi desigur mă bazez foarte mult şi pe sprijinul domniei sale şi al guvernului, pentru atingerea apogeului în raporturile dintre cele două state. Pe de altă parte, Ministerul de Externe român realizează permanent analize asupra prestaţiei ambasadelor şi misiunilor diplomatice, iar acest lucru este firesc. Având în vedere dinamica din 2017, faptul că a fost un an cu un punct culminant în evoluţia relaţiilor româno-americane, mă aştept ca această evaluare să fie foarte bună. Este firesc să fie aşa având în vedere, de exemplu, faptul că, după aproape o jumătate de secol, preşedintele României a avut o conferinţă de presă în Rose Garden cu preşedintele SUA, cea mai importantă putere mondială. Şi felicit diplomaţii ambasadei pentru felul în care s-au implicat în această remarcabilă vizită, cu caracter istoric.