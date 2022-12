În plin război în Ucraina, SUA lansează noul bombardier B-21 Raider (foto)

SUA intenţionează să-şi facă cunoscut vineri noul bombardier strategic stealth B-21 'Raider', un aparat capabil să opereze fără echipaj şi să efectueze lovituri nucleare cu rază lungă de acţiune, utilizând de asemenea armament clasic, informează France Presse, potrivit Agerpres.

Pentagonul intenţionează să se doteze cu cel puţin 100 de exemplare din acest avion de înaltă tegnologie, conceput de grupul industrial Northrop Grumman, potrivit unei purtătoare de cuvânt a armatei aerului, Ann Stefanek. Aparatul, care urmează să fie prezentat vineri la Palmdale, în California, îşi va efectua primul zbor în 2023.Avionul "B-21 va constitui coloana vertebrală a viitoarei noastre forţe de bombardament. Datorită razei sale de acţiune, a capacităţii de acces şi a puterii sale, el va putea pătrunde în mediile cele mai dificile şi va fi capabil să atingă orice ţintă din lume", a asigurat Stefanek.Avionul, care ar urma să coste aproximativ 700 milioane de dolari pe exemplar, este primul bombardier comandat de armata americană de mai multe decenii. El urmează să înlocuiască progresiv modelele B-1 şi B-2, bombardiere ale căror prime decolări datează din perioada Războiului rece.Aparatul B-21 va deveni astfel un element-cheie al "triadei nucleare" americane, compusă din rachete şi bombe care pot fi lansate de pe uscat, de pe mare şi din aer."Flota de bombardiere permite SUA să fie flexibile în materie de descurajare nucleară şi oferă o garanţie în caz de probleme altor piloni" ai acestei forţe de lovire, a explicat Amy Nelson, o expertă de la Brookings Institution, un think tank american cu sediul la Washington.Armata americană nu doreşte să dezvăluie prea multe informaţii despre capacităţile avionului B-21, ale cărui multe caracteristici tehnice rămân secrete. Dar acest nou model ar urma să prezinte progrese semnificative în raport cu flota aeriană existentă.Bombardierul va oferi în special posibilitatea de a fi pilotat fără echipaj la bord. Armata americană nu a "luat totuşi nicio decizie încă pentru a zbura fără echipaj", a precizat Stefanek.Avionul prezintă de asemenea o "arhitectură deschisă", ceea ce îi permite să se adapteze uşor la viitoarele progrese tehnologice.Bombardierul este "conceput pentru a evolua", rezumă astfel Nelson. "Arhitectura sa deschisă" permite în special "integrarea viitoare a unor software-uri" capabile să-i amelioreze performanţele, în special autonomia sa, "pentru ca avionul să nu devină depăşit rapid"."B-21 este mult mai lucrat decât predecesorii săi, modern cu adevărat", a adăugat ea. Contrar aparatului bombardierului B-2, avionul are o "capacitate dublă": el poate lovi la fel de bine cu rachete nucleare ca şi cu armament convenţional. Dar el poate de asemenea "să lanseze rachete cu rază lungă şi scurtă de acţiune".La fel ca majoritatea modelelor recente din armata americană, în special avioanele de vânătoare F-22 şi F-35, aparatul B-21 va fi invizibil.Această tehnologie, care permite minimizarea detectării unui aparat de către radare, datorită formei avionului şi a materialelor din care este construit, există de mai multe decenii. Dar, potrivit fabricantului Northrop Grumman, bombardierul va fi un avion "invizibil de nouă generaţie", care utilizează "noi tehnici şi materiale" încă nedivulgate publicului.Supranumele său, 'Raider', este inspirat dintr-un raid efectuat de colonelul James Doolittle pentru a bombarda Tokyo în 1942, prima lovitură americană asupra teritoriului japonez în cel de-al Doilea Război Mondial, ca represalii la atacul aviaţiei japoneze asupra bazei americane la Pearl Harbor, în Hawaii, cu un an mai devreme.