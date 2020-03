În plină PANDEMIE conglomeratul nipon Mitsubishi Corp ar putea prelua 10% din Renault

Conglomeratul nipon Mitsubishi Corp ar putea în mod potenţial să preia o participaţie de 10% în Renault, ca parte a scenariilor care sunt discutate pentru a consolida alianţa dintre Renault, Nissan şi Mitsubishi Motors, a anunţat joi publicaţia franceză Les Echos, transmite Reuters, citate de Agerpres.

Sunt analizate planuri de restructurare, închideri de fabrici şi schemele de reducere a costurilor, fiind, de asemenea, vizate şi schimbări în structura capitalului alianţei Renault-Nissan-Mitsubishi, susţine Les Echos.Reprezentanţii Renault nu au fost disponibili pentru comentarii.

În prezent, conglomeratul Mitsubishi Corp deţine o participaţie de 20% în Mitsubishi Motors, al cărui acţionar principal este Nissan.



Grupul Renault a înregistrat în 2019 o pierdere netă de 141 milioane de euro (faţă de un profit de 3,3 miliarde de euro în 2018), în timp ce vânzările totale au scăzut cu 3,4% în ritm anual, până la 3,753 milioane vehicule.



Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile.



În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.), are 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.