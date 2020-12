În pline negocieri, PNL, atac INCENDIAR la adresa USR-PLUS: Au TRĂDAT! S-au aliat cu PSD

În pline negocieri pentru formarea unei coaliții de guvernare, între PNL și USR-PLUS este război total la nivel local. Liderul PNL Iași, Mihai Chirica, îi acuză pe cei de la USR-PLUS că au trădat și s-au aliat cu PSD, în cadrul Consiliului Local Iași.

”La 4 zile după ce au primit votul ieșenilor, partidul USR PLUS a trădat electoratul de dreapta din Iași și s-a aliat cu Partidul Social-Democrat. În ședința de Consiliu Local din data de 10 decembrie 2020, consilierii USR PLUS au votat cot la cot cu reprezentanții PSD.

„Electoratul majoritar din Municipiul Iași a avut o opțiune clară la alegerile locale și la alegerile parlamentare, alegând PNL și USR PLUS pe buletinul de vot. Din păcate, la 4 zile după scrutin, aleșii locali de la USR PLUS au făcut o alianță împotriva firii, votând cot la cot cu aleșii de la PSD. Este cu atât mai regretabilă trădarea USR PLUS la Iași, cu cât la nivel național șefii lor de partid negociază cu PNL și președintele Klaus Iohannis formarea unui guvern care să conducă România”, a declarat primarul Mihai Chirica, președintele organizației Municipale PNL Iași.

Conducerea PNL Iași apreciază că lipsa de experiență a unor consilieri locali USR PLUS Iași ar putea fi speculată de politicieni infiltrați, care au făcut deja înțelegeri subterane cu PSD.

„Ieșenii ar trebui să știe că, la 3 ani după ce au ieșit în stradă împotriva PSD-Dragnea, unii politicieni care s-au hrănit cu voturile electoratului de dreapta bat acum palma chiar cu același PSD. Sper că este doar o greșeală de moment a tinerilor de la USR PLUS, care s-au lăsat prinși în capcana PSD”, a mai spus primarul Mihai Chirica.

PNL Iași menține deschisă oferta de colaborare politică adresată tuturor partidelor de dreapta, în interesul ieșenilor.”, scrie Mihai Chirica.