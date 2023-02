În primăvară, Ucraina ar putea fi martora unei ofensive devastatoare din partea Rusiei

Sunetul focului de artilerie nu este niciodată reconfortant. Știința că se apropie din ce în ce mai puțin în fiecare zi este deosebit de opresivă. Acum, hiperconștientizarea și strângerea în piept resimțite de oricine se află de partea ucraineană a liniilor din Donbas a primit recent o recunoaștere oficială, scrie The Telegraph.

Zelenski a declarat săptămâna trecută că ofensiva de primăvară mult așteptată a Rusiei a început. Alți oficiali se pregătesc pentru ceva mare în jurul aniversării invaziei de luna viitoare, pe 24 februarie.

"Aceasta este o țară obsedată de date", a declarat săptămâna aceasta Oleksey Danilov, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare, pentru The Times.

Confirmarea că armata rusă este mult mai bine mobilizată

Ceea ce este cert este că, după luni de impas, armata lui Vladimir Putin este din nou în mișcare. În ultimele săptămâni, au pus în aplicare atacuri de-a lungul frontului sudic din regiunea Zaporojie, în orașul Vuhledar din sud-estul regiunii Donețk, precum și de-a lungul liniei de front împădurite din regiunea Luhansk.

Ceea ce nimeni nu știe încă este care este principala amenințare. Șansele scurte sunt pe regiunile Donețk și Luhansk. Andreiy Chernyak, de la agenția de informații militare a Ucrainei, GUR, a declarat la 1 februarie că Putin, președintele rus, a dat ordinul de a captura tot Donbasul până în martie. Acest lucru se potrivește cu obiectivele de război declarate de Kremlin.

Iar în regiunea centrală Donețk, bătălia crâncenă pentru Bakhmut se simte ca fiind cel mai mare pericol. Timp de o jumătate de an, această bătălie modernă de la Verdun părea să nu ducă nicăieri, mercenarii wagnerieni pierzând sute, dacă nu mii de oameni în asalturile eșuate asupra orașului. Dar, în ultima lună, volumul pur și simplu al forței de muncă rusești a început să dea rezultate.

Un pas înapoi?

Ucrainenii au fost forțați să se retragă tactic de mai multe ori, inclusiv din orașul Soledar. Dintre cele trei drumuri de aprovizionare, unul a fost tăiat, un altul este sub foc constant, iar un al treilea este deschis, dar și el este distrus la zero de artileria rusă.

Săptămâna aceasta, Zelenski a exclus o retragere, declarând joi: "Nimeni nu se va preda Bakhmut. "Vom lupta cât de mult timp vom putea. Considerăm Bakhmut ca fiind fortăreața noastră... Dacă vom avea o aprovizionare accelerată cu arme, în special cu arme cu rază lungă de acțiune, nu numai că nu ne vom muta din Bakhmut, dar vom începe să dezobișnuim Donbasul, care este ocupat din 2014".

Dar printre mulți oameni de pe teren din Donbas există sentimentul că Ucraina va trebui în cele din urmă să se retragă spre o nouă linie de apărare - la fel cum a făcut atunci când s-a retras din Severodonetsk vara trecută.

Orășelul Chasiv Yar, ultima oprire înainte de Bakhmut propriu-zis, se golește rapid pe măsură ce locuitorii fug înainte de a deveni și el un câmp de luptă.

Ar fi o lovitură amară pentru Ucraina. Dar chiar și capturarea Bakhmut nu ar duce neapărat la un progres, au declarat oficialii din Donbas. "Nu cred asta", a declarat Oleksandr Honcharenko, primarul din Kramatorsk, cel mai mare oraș controlat de Ucraina din regiunea Donețk, când a fost întrebat dacă pierderea Bakhmut ar putea amenința propriul său oraș.

"Când rușii au luat Liman anul trecut, a fost îngrijorător. Între ei și noi era doar râul Siversky Donets. Într-o mare măsură, râul ne-a salvat. Aceasta nu este o situație similară".

Avantajul strategic și geografic

Honcharenko a declarat că încrederea sa se bazează pe încrederea în forțele armate ucrainene. Dar el are și motive geografice pentru a se simți în siguranță. Kramatorsk și orașele învecinate Druzhkivka și Konstantinivka sunt separate de Bakhmut de un lanț de crestele și văile formidabile și puternic fortificate.

Nu există niciun sentiment de panică printre soldații sau civilii din zonă. Doar anticiparea faptului că bătălia de uzură ar putea fi nevoită să se mute pe o nouă linie, unde apărarea tenace va continua. "Nu există altă cale de ieșire", a declarat dl Honcharenko. "Singurul mod în care Putin se va opri este dacă va fi învins".

Dar Bakhmut, care a atras un număr mare de trupe ucrainene, tancuri și alte resurse, s-ar putea dovedi o diversiune.

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW), un grup de reflecție din domeniul apărării din SUA, a declarat vineri că principalul efort ofensiv al Rusiei va veni mai la nord, în regiunea Luhansk, în apropierea orașelor Svatove și Kreminna.

Aceste două noduri cheie se află în prezent în mâinile Rusiei, dar au fost obiectivul unui avans ucrainean înverșunat din toamnă. O lovitură aici ar putea încerca să-i prindă pe ucraineni în dezechilibru într-o zonă mai puțin apărată. Un ofițer ucrainean cu baza la Harkov a declarat pentru The Telegraph că serviciile de informații au arătat că rușii "se pregătesc" pentru o nouă ofensivă.

Într-o evaluare care se suprapune cu previziunile ISW, acesta a spus că aceștia vor ataca probabil dinspre est, în încercarea de a recuceri tot teritoriul pe care l-au pierdut în urma unei contraofensive ucrainene în regiune în septembrie. Primul obiectiv al acestei ofensive ar fi să îi împingă pe ucraineni înapoi de pe linia de aprovizionare critică dintre Valyuki, un orășel din regiunea rusă Belgorod, și Svatove din regiunea Luhansk.

Apoi, ar căuta să taie autostrada dintre Harkov și Izyum pentru a intercepta liniile ucrainene de aprovizionare a Donbasului, a spus el. El a spus că nu au suficiente forțe pentru a ataca orașul Harkov în sine și s-a îndoit că vor încerca.

Există o mulțime de opțiuni în afara Donbasului

Generalul Valeriy Zaluzhny, șeful armatei ucrainene, a avertizat înainte de Crăciun că rușii ar putea încerca să lovească Kievul din Belarus, așa cum au făcut în februarie anul trecut.

Ofițerul ucrainean din Harkov a declarat pentru The Telegraph că nu ar fi surprins să vadă o lovitură mai la nord, direct peste graniță, poate în regiunea Sumy. În această regiune au avut loc aproape zilnic bombardamente transfrontaliere, dar nu au avut loc lupte de la retragerea rușilor în martie. "Sunt multe locuri în care ar putea merge", a spus el.

Dar cartea de rezervă este în sud, a declarat Kirill Mikhailov, un cercetător militar independent cu sediul la Kiev. "Nu cred că au resursele necesare pentru a face '24 februarie redux', o ofensivă pe toate fronturile. Dar au acum destui oameni mobilizați pe care să îi folosească pentru a menține liniile de front și să își concentreze trupele cele mai experimentate pentru o ofensivă periculoasă într-o singură zonă", a spus el.

Un atac pe frontul sudic, care a fost static în cea mai mare parte a războiului, ar profita de teren și ar amenința principalele rute de aprovizionare a forțelor ucrainene din Donbas. "Este o țară de tancuri acolo jos", a spus el, referindu-se la spațiile în mare parte deschise din câmpiile joase ale Mării Negre. "Dar ar trebui, de asemenea, să acopere o mulțime de teren. Sunt între 50 și 60 de kilometri de la actuala linie de front până la autostrada de la Dnipro la Donețk".