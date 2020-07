În Sectorul 4, a fost inaugurată cea mai modernă piață agro-alimentară din România / FOTO & VIDEO

Urmare a unei investiții totale în valoare de 12.824.140 lei, Piața Progresul a devenit în doar câteva luni una dintre cele mai moderne zone agro-alimentare din București.

Complet renovată, cu spații comerciale modernizate, piața oferă acum condiții civilizate atât pentru comercianți, cât și pentru locuitorii Sectorului 4 și nu numai, care se aprovizionează din acest loc.

Lucrările, începute în luna noiembrie a anului trecut au vizat, în primul rând, obținerea autorizației de securitate la incendiu, astfel încât, în momentul de față, Piața Progresul este una dintre cele mai sigure zone agro-alimentare din Capitală.

Pentru aceasta, întreaga construcție a fost recompartimentată, căile de acces au fost lărgite și suplimentate. Totodată, au fost înlocuite instalațiile electrice, au fost montate sisteme de detecție și de stingere a incendiilor, sisteme de evacuare a fumului și, după caz, a gazelor fierbinți, tâmplăria veche a fost înlocuită cu una nouă, ignifugată, care să asigure rezistența la foc și să nu favorizeze propagarea ușoară a incendiilor. Inclusiv fațada clădirii a fost realizată din materiale greu combustibile.

Pe lângă aceste lucrări specifice, partea de funcționalitate a fost net îmbunătățită, sens în care pe cele două niveluri ale pieței au fost amenajate zone distincte pentru producătorii agricoli și pentru agenții economici, pentru desfășurarea unui comerț civilizat.

Astfel, comercianților le-a fost rezervată zona de la parterul pieței, unde pe o suprafață de 4.500 metri pătrați, extinsă, de altfel, în urma lucrărilor de reconfigurare, au fost amenajate 3 zone distincte, cu aproximativ 30 de spații comerciale, alimentare și non alimentare grupate separat, în care vor funcționa magazine alimentare, brutării, cofetării, carmangerie, pescărie, farmacii, florării. Intrarea în zona dedicată farmaciilor este separată de cea a pieței, pentru a facilita accesul non-stop. Mai mult, tot la parter, au fost prevăzute o zonă de tip fast-food și una de promenadă. Cât privește utilizarea spațiilor comerciale, închirierea acestora se face în cadrul licitațiilor publice, organizate în baza regulamentului prevăzut de hotârârile Consiliului Local Sector 4.

De asemenea, la etaj, pe o suprafață de 4.000 metri pătrați, într-un open-space, au fost amenajate 142 de tarabe duble pentru producătorii de fructe și legume. Aceasta a fost, de altfel, prima zonă comercială, dată în folosință, la începutul acestui an, după lucrările de modernizare, din care oamenii se aprovizionează deja cu fructe și legume proaspete. Mai mult, în ajutorul comercianților și pentru a elimina și descuraja practicile neconcurențiale, producătorii au posibilitatea de a-și achita în regim de self-pay costul închirierii tarabelor.

Îmbunătățiri considerabile s-au adus în privința condițiilor igienico-sanitare. Astfel, a fost montată o instalație de răcire a aerului, pentru aerisirea spațiului interior precum și o instalație pentru colectarea și evacuarea apelor uzate, prevăzută cu separatoare de grăsimi pentru tratarea apelor menajere. De asemenea, în incinta pieței sunt montate 3 defibrilatoare, cu instrucțiunile necesare, ușor de folosit, pentru acordarea primul ajutor în caz de necesitate.

Totodată, pe terasa pieței a fost amenajată o parcare cu o capacitate de 195 de locuri. Piața va fi monitorizată atât cu sisteme video, cât și cu echipaje ale Poliției Locale Sector 4.

În Sectorul 4, până la modernizare, piețele Progresul și Sudului însemnau un pol al infracționalității și al contrabandei de diferite produse. Odată cu modernizarea acestor două piețe, autoritățile locale au rezolvat aceste probleme prin organizarea unui comerț civilizat și modern.

În urma acestor lucrări, prețurile produselor nu au crescut, chiriile la tarabe rămânând aceleași.

„La Piața Progresul, avem tot ceea ce este necesar unui comerț civilizat și tot ceea ce este necesar unor oameni care trăiesc într-o capitală europeană. Discutăm despre siguranță, pentru că este o piață autorizată ISU, avem o parcare amenajată de 200 de locuri, avem sistem de climatizare, avem o compartimentare extrem de eficientă, care ne ajută să dăm acestei piețe nu doar o componentă economică ci și o funcție socială. Avem cele mai mici prețuri din București, suntem extrem de competitivi.

Cred că am demonstrat în acești 4 ani că se poate. Acesta a fost motto-ul nostru – „Hai că se poate!”. Putem să facem infrastructură, educație, putem să construim spitale, să facem tot ceea ce este necesar pentru oameni, dacă ne dorim și muncim pentru aceste lucruri. Iar rezultatele se văd și nu pot fi contestate. Toate proprietățile oamenilor din sectorul 4 au crescut ca valoare, gradul de bunăstare al acestora este mai bun, investițiile în educație pe care le-am implementat ne-au făcut să fim pentru al doilea an consecutiv printre primele UAT-uri din România în care rata de promovabilitate la BAC a crescut, am investit în domeniul sanitar, am investit în infrastructură. Aceste investiții se corelează cu siguranța pe care oamenii au dezvoltat-o aici în Sectorul 4, astfel încât pentru ultimii 5 ani sesizăm o scădere a criminalității cu 17 procente”, declară Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Prezent la eveniment, Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, a subliniat importanța investițiilor în sectorul 4, în vederea reducerii gradului de polarizare între nordul și sudul Bucureștiului.

“Îl felicit pe Daniel pentru această nouă realizare. Prin acest efort fantastic de dezvoltare a Sectorului 4 încearcă să acopere decalajul dintre nord și sud. Daniel Băluță ne-a demonstrat că poate fi doctor și în administrație, nu numai medic, așa cum este el de profesie și că un om cool poate să fie și un foarte, foarte bun profesionist. Ceea ce a realizat Daniel Băluță și nu numai, și ceilalți primari de sectoare, și doamna Gabriela Firea, este de invidiat și face diferența între cei care critică sau înjură și cei care reușesc să pună cetățenii pe primul loc. Îl felicit încă o dată pe Daniel, îi urez succes și în viitorul mandat și chiar sunt mândru că sunt coleg cu el”, a susținut Marcel Ciolacu.