În Statele Unite lipsesc legile împotriva `terorismului intern` (responsabil antiterorist)

Şeful structurii de luptă antiteroristă din cadrul Departamentului de Poliţie din New York (NYPD), John Miller, a afirmat joi că Statele Unite au nevoie de noi legi în faţa ameninţării reprezentate de extremiştii şi "teroriştii interni", cum sunt cei care au participat la asaltul asupra Capitoliului din Washington la 6 ianuarie, notează AFP preluat de agerpres.

"Nu avem legi contra terorism ului intern comparabile cu ce avem împotriva terorismului internaţional", a deplâns John Miller într-un briefing de presă.

Până în prezent, a subliniat el, "noi, americanii, am fost foarte reticenţi să întrerupem activităţi protejate de Constituţie. Cred că trebuie să reexaminăm problema pentru grupurile care operează în Statele Unite cu ideea de a răsturna guvernul prin violenţă. Nu ar trebui să răsfoim o listă de articole de lege pentru a-l găsi pe cel care corespunde unei infracţiuni. Ar trebui să avem un text global care să acopere organizaţiile de terorism intern"."Cei care în urmă cu două săptămâni considerau că nu este o idee bună ar trebui probabil să se gândească din nou la asta acum", a adăugat el.Pentru a lupta împotriva ameninţărilor Al-Qaida sau grupării Stat Islamic, clasate ca "organizaţii teroriste străine", legile americane autorizează forţele de ordine să pună sub acuzare pe oricine le oferă cel mai mic sprijin material.Un american poate fi astfel urmărit penal dacă discută pe un forum al grupului Stat Islamic, dar nu şi în cazul în care conversează cu vreun mic grup neonazist situat în Statele Unite, chiar dacă este pe punctul de a se dota cu armament.Analişti întrebaţi recent de AFP au subliniat în ultimele zile că Statele Unite sunt mai puţin bine înarmate împotriva ameninţării violenţelor de extremă-dreaptă decât împotriva jihadiştilor.Marţi, 70 de persoane au fost puse sub acuzare în legătură cu violenţele de la Capitoliu , iar alţi 170 de suspecţi identificaţi. Departamentul Justiţiei a indicat că se aşteaptă la "sute" de inculpări în lunile care urmează.Autorităţile se tem de noi violenţe odată cu apropierea ceremoniei de inaugurare a lui Joe Biden la 20 ianuarie. Washingtonul este patrulat de poliţişti şi militari, iar toate statele americane au fost chemate să întărească securitatea Capitoliului lor, unde se află sediul parlamentul local.