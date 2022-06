În SUA se adoptă măsuri dure, fără precedent: Congresul le taie avântul marilor transportatori

Congresul american a adoptat luni o lege pentru a împiedica transportatorii maritimi să umfle preţurile, în contextul în care inflaţia bate noi recorduri, notează AFP.

Textul, adoptat deja în unanimitate de Senat la mijlocul lui martie, a fost votat cu o largă majoritate de Camera Reprezentanţilor, 369 de voturi contra 42.

"Această lege va ajuta la reducerea costurilor pentru familii şi la asigurarea unui tratament echitabil pentru întreprinderile americane", şi-a exprimat satisfacţia preşedintele SUA, Joe Biden, într-un comunicat.

"Astăzi, Congresul controlat de democraţi ia o nouă măsură în lupta împotriva poverii creşterii preţurilor", a salutat şi preşedinta democrată a Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi.

Această lege are ca scop îmbunătăţirea reglementării transportatorilor maritimi, permiţând, printre altele, unui organism dedicat să investigheze practicile lor comerciale.

"Inflaţia este cea mai mare sursă de frustrare în America în acest moment, iar liniile de aşteptare din porturile noastre unul dintre factorii majori de creştere a preţurilor pe care îl abordăm în acest proiect de lege", a explicat Chuck Schumer, liderul democraţilor din Senat.

"Nu va rezolva totul, dar va ajuta foarte mult", a estimat anterior Joe Biden într-o înregistrare video postată joi pe Twitter.

Last week, I spoke with retailers about how ocean shipping price hikes are forcing them to raise costs.



Tonight, Congress passed a bipartisan bill to crack down on this behavior. It'll help lower costs for American families. I look forward to signing it. https://t.co/XwFIxTcHC0