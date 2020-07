În timp ce mii de oameni lucreză în condiții de scalvie modernă, supermarketurile britanice boicotează produsele culese de... maimuțe

Câteva supermarketuri din Marea Britanie nu mai vând apă şi ulei de cocos, pentru că nucile de cocos sunt culese de maimuţe. În Thailanda maimuţele culeg chiar şi câte o mie de nuci de cocos pe zi.

Mai multe supermarketuri din Marea Britanie refuză să mai comercializeze apă şi ulei de cocos, relatează BBC potrivit Mediafax.

PETA (People of the Ethical Treatment of Animals), o organizaţie care apără drepturile animalelor, cu sediul în Virginia, a scos la iveală că nucile de cocos erau culese de maimuţe dresate pentru a fi exploatate.

O anchetă a postului de televiziune britanic BBC Three și platforma Construction News publicată joi, 19 decembrie 2019, scoate la iveală cum sunt cumpărați „sclavii” români pe șantierele din Regatul Unit al Marii Britanii. Un reporter britanic care s-a dat drept antreprenor în construcții, însoțit de un jurnalist de origine română care se dădea drept angajat al acestuia, a stat de vorbă cu unii dintre traficanții de persoane care plasează muncitori români pe teritoriul Angliei în condiții de sclavie.

Cei doi s-au înțeles apoi la preț: 15 ore de muncă pe zi, 4,5 sterline pe oră, 7 zile pe săptămână, fără nicio pauză.

Este doar un exemplu însă procedeul este folosit în toată Europa.