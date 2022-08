În timp ce românii sunt cocoșați de dobânzi, băncile o duc bine în criză: A doua cea mai mare bancă din România are un profit cu 50% mai mare

BCR a înregistrat un profit net de 1,042 miliarde de lei (210,7 milioane de euro) în primul semestru din acest an, în creştere cu 50,9% faţă de 690,8 milioane de lei (140,9 milioane de euro) în S1 2021, datorită unei performanţe operative îmbunătăţite, susţinută de continuarea creşterii puternice a creditării, potrivit unui comunicat al băncii, citat de Agerpres.

Rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu 25,2% până la 1,268 miliarde de lei (256,4 milioane de euro) în S1 2022, de la 1,012 miliarde de lei (206,6 milioane de euro) în S1 2021, pe fondul unor venituri operaţionale mai mari, parţial compensate de cheltuieli operaţionale mai ridicate.Venitul net din dobânzi a crescut cu 13,9% până la 1,362 miliarde de de lei (275,5 milioane de euro) în S1 2022, de la 1,196 miliarde de lei (244,0 milioane de euro) în S1 2021, determinat de un volum mai mare de business atât pe segmentul de clienţi retail, cât şi pe cel de corporate împreună cu dobânzi mai mari pe piaţa monetară.Venitul net din comisioane a crescut cu 17,6% până la 451,3 milioane de lei (91,2 milioane de euro) în S1 2022, de la 383,8 milioane de lei (78,3 milioane de euro) în S1 2021, determinat de un venit din comisioane mai mare pe toate categoriile de comisioane.Potrivit sursei citate, rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 73,8% până la 302,5 milioane de lei (61,2 milioane de euro) în S1 2022, de la 174,1 milioane de lei (35,5 milioane de euro) în S1 2021, datorită unei activităţi de tranzacţionare mai crescute.Venitul operaţional a crescut cu 19,6% până la 2.169,5 milioane de lei (438,7 milioane de euro) în S1 2022, de la 1,814 miliarde de lei (370,2 milioane de euro) în S1 2021, determinat de toate componentele principale de venituri.Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 901,4 milioane de lei (182,3 milioane de euro) în S1 2022, în creştere cu 12,4% în comparaţie cu 801,8 milioane de lei (163,6 milioane de euro) în S1 2021, determinat în principal de contribuţia anuală mai mare la fondul de garantare a depozitelor în 2022 şi de cheltuieli cu personalul mai mari generate de mediul inflaţionist. Cu toate acestea, raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit până la 41,5% în S1 2022, faţă de 44,2% în S1 2021.Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o alocare de provizion de 209,4 milioane de lei (42,3 milioane de euro) în S1 2022, comparativ cu o alocare de 77,2 milioane de lei (15,8 milioane de euro) în S1 2021. Acest rezultat a fost influenţat în principal de implementarea unor reguli suplimentare mai stricte privind clasificarea din punct de vedere al riscului de credit conform IFRS 9, aplicabile clienţilor din industrii potenţial afectate de mediul de operare şi contextul geopolitic actual. În al doilea rând, parametrii de risc au fost actualizaţi pentru a reflecta abordarea prudentă a băncii în ceea ce priveşte evoluţia actuală şi anticipată a mediului macroeconomic.Banca precizează că rata creditelor neperformante s-a situat la 3,5% în iunie 2022, în scădere faţă de 3,9% în decembrie 2021. Această evoluţie reflectă o acumulare scăzută de noi credite neperformante, un trend pozitiv al recuperărilor pe ambele segmente retail şi corporate, precum şi creşterea soldului de credite acordate clienţilor. În acelaşi timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 149,5% în iunie 2022.Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerinţele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 19,1% în mai 2022, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 20,4% (Grup BCR, după capitalizarea profitului) în decembrie 2021 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.Creditele şi avansurile nete acordate clienţilor au crescut cu 10,0% până la 52,631 miliarde de lei (10,640 miliarde de euro) la data de 30 iunie 2022 de la 47,868 miliarde de lei (9,672 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2021, susţinute de creşteri atât în creditarea retail (+4,6% faţă de decembrie 2021, până la 28,188 miliarde de lei), cât şi în cea corporate (+15,6% faţă de decembrie 2021, până la 23,999 miliarde de lei).Depozitele de la clienţi au scăzut uşor cu 2,7% până la 70,476 miliarde de lei (14,248 miliarde de euro) la data de 30 iunie 2022 de la 72,458 miliarde de lei (14,641 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2021, determinat de o uşoară reducere a depozitelor retail (-3,8% faţă de 31 decembrie 2021, până la 44,422 miliarde lei), în timp ce depozitele corporate au rămas stabile (-0,1% faţă de 31 decembrie 2021, până la 24,003 miliarde de lei)."Am căutat mereu în relaţia cu clienţii noştri să îi ajutăm să ia deciziile cele mai bune în contextul situaţiei lor financiare. Ne ghidăm după principii solide şi nu pierdem din vedere obiectivul general pentru 2022: dezvoltarea României prin realizarea unor programe şi proiecte esenţiale care sprijină rezilienţa şi creşterea nivelului de educaţie financiară în rândul oamenilor. Cred că cea mai importantă lecţie pe care am învăţat-o în primele şase luni ale anului este despre bunătate şi generozitate, despre bunăvoinţă, acţiuni concrete şi valori comune. Sunt mândru de ceea ce au realizat colegii mei, care au dat dovadă de caractere puternice. Este un lucru deosebit să fii zilnic faţă în faţă cu clienţii şi să le calmezi îngrijorările în aceste vremuri incerte, oferidu-le solutii şi acţiuni responsabile în legătură cu finanţele proprii. Continuăm să avem un rol activ şi să sprijinim dezvoltarea sustenabilă a mediului antreprenorial, astfel încât să creăm şi să protejăm locurile de muncă. În acelaşi timp, rezilienţa clienţilor noştri din diferite sectoare de activitate ne este sursă de inspiraţie. Susţinem activ programele de finanţare guvernamentale şi credem în rolul esenţial al finanţărilor europene în dezvoltarea sectoarelor strategice ale României. Avem nevoie de reforme structurale şi investiţii majore ca să creăm locuri de muncă şi venituri ce susţin o economie funcţională", a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice şi microîntreprinderi de 5 miliarde de lei în S1 2022, în creştere cu 17,8% an pe an, pe fondul unor vânzări de credite ipotecare mai mari cu 42,8% şi de credite de nevoi personale mai ridicate cu 22,7% an pe an. Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 18,5% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum (inclusiv carduri de credit şi descoperit de cont) a crescut cu 10,2% an pe an la data de 30 iunie 2022.În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 8,1 miliarde de lei în S1 2022, mai mult decât triplu faţă de S1 2021, dintre care un sfert sunt destinate investiţiilor. A fost înregistrat un avans record de 29,9% an pe an al stocului de finanţări corporate, datorită creşterilor semnificative pe segmentele companii mari, IMM şi sector public. În cadrul programelor de finanţare cu garanţia statului dedicate sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM Invest, IMM Prod, Rural Invest, Garant Construct), BCR a aprobat 1.654 de credite în valoare totală de 1,4 miliarde de lei în S1 2022.Portofoliul de finanţări acordate clienţilor BCR Leasing a crescut cu peste 15% în S1 2022, comparativ cu S1 2021, depăşind valoarea de 3 miliarde de lei.