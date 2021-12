În urma rezultatelor, AS Monaco l-a demis pe antrenorul croat Niko Kovac

AS Monaco l-a demis pe antrenorul croat Niko Kovac, la capătul unei reuniuni care a avut loc joi seara, au anunţat surse din cadrul clubului de fotbal din Principat, citate de AFP.

Kovac, care o pregătea pe AS Monaco din vara anului 2020, a plătit cu postul său pentru lipsa de rezultate, echipa sa aflându-se pe locul 6 în prima ligă franceză, după ce a fost eliminată în turul preliminar al Ligii Campionilor. De asemenea, relaţia sa devenise complicată cu unii dintre jucători, în frunte cu căpitanul Wissam Ben Yedder şi cu mijlocaşul Youssouf Fofana.Antrenorul croat, în vârstă de 50 ani, era legat prin contract de clubul din Ligue 1 până în iunie 2023. El a pregătit anterior selecţionata Croaţiei (2013-2015) şi echipele germane Eintracht Frankfurt (2016-2018) şi Bayern Munchen (2018-2019).AS Monaco a disputat 74 de meciuri sub comanda lui Niko Kovac, 57 dintre ele în campionatul Franţei (32 de victorii, 11 egaluri şi 14 înfrângeri).Conform presei franceze, AS Monaco are în vedere trei nume pentru banca tehnică: belgianul Philippe Clement, actualul antrenor al lui FC Bruges, portughezul Paulo Fonseca, fostul antrenor al echipelor AS Roma şi Şahtior Doneţk, şi americanul Jesse Marsch, care a pregătit formaţiile RB Salzburg şi RB Leipzig, patronate de societatea Red Bull, pentru care a lucrat mult timp directorul sportiv al lui AS Monaco, Paul Mitchell.AS Monaco se confruntă în prezent cu un focar de Covid-19, nouă jucători fiind depistaţi pozitivi în urma testelor efectuate joi, la reluarea pregătirilor. Monegascii urmează să joace duminică în şaisprezecimile de finală ale Cupei Franţei, la Rouen, împotriva formaţiei de ligă secundă Quevilly-Rouen.