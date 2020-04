În vreme de coronavirus, politiștii au cântat pe străzi pentru a ridica moralul locuitorilor aflaţi în izolare (Panama)

Poliţişti în uniforme, echipaţi cu măşti şi mănuşi, au cântat duminică într-un cartier din capitala statului Panama pentru a ridica moralul locuitorilor aflaţi în izolare în contextul pandemiei de COVID-19, relatează luni AFP.

Sub privirile locuitorilor încântaţi, care au ieşit pe balcoanele unei mari clădiri rezidenţiale din cartierul San Francisco, poliţiştii au interpretat timp de douăzeci de minute mai multe melodii, printre care "Amor y control" şi "Patria", ale artistului panamez Ruben Blades, "Color esperanza" a argentinianului Diego Torres şi "We are the champions" a formaţiei britanice Queen, relatează Agerpres.

Spectatorii, dintre care unii au fluturat drapelul panamez, au dansat pe balcoane pe ritmurile melodiilor interpretate de poliţişti.

"Există reguli pe care trebuie sa le respectăm cu toţii, ei sunt la ei în apartament, într-un spaţiu restrâns şi încercăm să le aducem puţină fericire, bucurie, speranţă şi credinţă", a declarat pentru AFP comisarul de poliţie Felipe Cruz.

"Vom continua să facem acest lucru în fiecare weekend, până când vom omorî coronavirusul şi nu invers", a adăugat el.

Cel mai recent bilanţ naţional în Panama indică aproximativ 3.400 de cazuri de infectare şi 87 de decese.

Pentru a preveni răspândirea bolii, guvernul a decretat măsuri foarte stricte de izolare. Este interzisă ieşirea în public duminica, iar în restul săptămânii traficul este limitat în funcţie de sexul persoanei şi de numărul cărţii de identitate.