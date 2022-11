Încă o lovitură de baros pentru Ucraina: după criza energetică, acum se confruntă cu probleme la Internet

Volumul traficului de internet din Ucraina a scăzut la 67% din normă, totul pe fondul bombardamentelor rusești dar și în urma penelor de curent de urgență.

Majoritatea regiunilor din Ucraina au suferit de o pană de curent pe fondul unui atac intens de rachete rusești care vizează infrastructura critică a țării.

"E confirmat: Ucraina se confruntă încă cu o perturbare semnificativă a activității internetului; indicatorii arată o conexiune totală de numai 67% din indicatorii anteriori; incidentul a avut loc pe fondul relatărilor despre unul dintre cele mai intense atacuri cu rachete rusești", a precizat organizația NetBlocks, relatează presa ucraineană.

Pe 15 noiembrie, Rusiaa tras 100 de rachete pe teritoriul Ucrainei. A fost cel mai puternic bombardament a rețelei electrice a Ucrainei de la începutul războiului.

Din cauza atacului, au fost introduse pene de curent de urgență.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenskia reacționat la atacul masiv cu rachete al Rusiei asupra Ucrainei și a confirmat că majoritatea rachetelor au fost trase asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Operatorii de telefonie mobilă ucraineni Kiev și Vodafone Ucraina au avertizat cu privire la problemele de comunicare din cauza unei pene de curent.

