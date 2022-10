Încă o moarte suspectă în Rusia. Un mare director de la o companie subsidiară a Căilor Ferate Ruse a fost găsit împușcat în propriul balcon

Un alt director rus de top a fost găsit mort într-un caz suspect de „sinucidere". Pavel Pchelnikov, în vârstă de 52 de ani, director al unei companii subsidiare a Căilor Ferate Ruse, a fost găsit mort cu o rană de glonț pe balconul locuinței sale din Moscova.

Nu cu mult timp în urmă, Pavel a postat fotografii în care părea să se bucure de vacanță. O anchetă oficială este în curs de desfășurare cu privire la cauzele morții sale, chiar dacă versiunea inițială aparentă este că s-a sinucis.

Este cel mai recent deces dintr-o serie de altele similare în care au murit directori de top din Rusia.

Autoritățile au concluzionat rapid că aceste personalități influente s-au sinucis, dar în toate cazurile au existat motive de îndoială cu privire la cauza morții.

⚡️Another Russian top manager dead.



Pavel Pchelnikov of the Russian Railway subsidiary company "Digital Logistics" has reportedly committed suicide in Moscow. His body was found on the balcony.