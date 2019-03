Încă o plecare din DNA - Procurorul care l-a anchetat pe Ioan Oltean se retrage la Constanța

Dana Belciug, procurorul care i-a trimis in judecata pe Ioan Oltean si Crinuta Dumitrean intr-o cauza restituita ulterior DNA, va parasi DNA, urmând a reveni la Parchetul Tribunalului Constanta.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea activităţii la Direcţia Naţională Anticorupţie – structura centrală, a doamnei procuror BELCIUG DANA, începând cu data de 01.04.2019 şi revenirea acesteia la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa (unitate de parchet de la care provine), începând cu aceeaşi dată, se arata in decizia Sectiei pentru Procurori a CSM.

Citeste si Crimă ȘOCANTĂ în București - Un bătrân, fost polițist, este acuzat că și-ar fi omorât soția, după care și-ar fi incendiat apartamentul

Dana Belciug a venit la DNA in 2014.

Unul dintre cele mai importante dosare pe care le-a avut in instrumentare este cel in care a fost trimis in judecata fostul deputat Ioan Oltean, ancheta fiind realizata impreuna cu procurorul Gheorghe Popoviciu. Cauza a fost restituita procurorilor de judecatori in 2017, iar in mai 2018 dosarul a fost clasat.

Din 2017 pana in prezent, de când institutia a intrat in atentia publica din perspectiva unor presupuse abuzuri, mai multi procurori au ales sa se retraga la parchetele de care apartineau, altii fiind revocati.