Incendii uriașe în Algeria: 15 oameni au murit, mii de persoane au fost evacuate (video)

Cel puțin 15 oameni au murit și mii de persoane au fost evacuate în urma incendiilor de vegetație izbucnite în Algeria, a anunțat Ministerul algerian de Interne, potrivit BBC, informează Mediafax.

Luni au fost înregistrate 97 de incendii de vegetație în 16 provincii, care au afectat păduri și terenuri agricole. Aproximativ 7.500 de pompieri încearcă să țină incendiile sub control, au declarat autoritățile.

15 oameni au murit și 26 au fost răniți. De asemenea, 1.500 de persoane au fost evacuate din casele lor.

Incendiile au izbucnit în timpul unui val de căldură fără precedent. Nordul Algeriei s-a confruntat în ultimele zile cu temperaturi record, de până la 48C.

Oficiul de Meteorologie al Algeriei a avertizat că este posibil ca temperaturile foarte ridicate să continue până la sfârșitul lunii în nordul țării.

