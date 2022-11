VIDEO| Incendiu într-o cafenea din Rusia: Treisprezece persoane au murit

Update:

Treisprezece persoane au murit într-un incendiu într-o cafenea din Rusia, în oraşul Kostroma, la aproximativ 300 de kilometri de Moscova, au anunţat sâmbătă agenţiile ruse, scrie AFP, potrivit News.ro.

"Sunt deja 13 victime" identificate, potrivit agenţiei Ria-Novosti, care citează o sursă din poliţie. Aceasta a precizat că 250 de persoane au fost evacuate din imobilul în care a izbucnit incendiul în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Știrea inițială:

Şapte persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-o cafenea din oraşul Kostroma, din Rusia, potrivit TASS, care citează Serviciul de presă al Parchetului din regiunea Kostroma.

Se mai menţionează că, în urma unui incendiu izbucnit în cafeneaua Poligon, acoperișul clădirii s-a prăbușit. 'Acoperișul s-a prăbușit pe toată suprafața clădirii, 3.500 de metri pătrați', a anunţat sursa. Ulterior, Direcția Generală din regiunea Kostroma din cadrul Ministerului rus pentru Situații de Urgență a precizat că pompierii au eliminat arderea deschisă, informează rosbalt.ru, citat de Rador.

Apelul despre izbucnirea incendiului din cafeneaua Poligon de pe strada Nikitskaia a fost primit pe 5 noiembrie, la ora 2:37, ora Moscovei, zona cuprinsă de flăcări a fost de 3.500 de metri pătrați. În urma incidentului, patru răniţi au fost transpostaţi la spital de echipajul de la ambulanță. Potrivit TASS, care citează surse medicale de la Serviciul de ambulanță Kostroma, una dintre victime este în stare gravă.

Ulterior, alte trei persoane au necesitat îngrijiri medicale la camera de urgență. După acordarea asistenței medicale necesare, li s-a permis să plece acasă. La stingere au fost implicate 50 de persoane și 20 de unităţi de echipamente.

The death toll from a fire in a cafe in Kostroma, previously increased to seven people, RIA Novosti reported, citing a representative of the regional prosecutor's office. pic.twitter.com/s5JVfNUV0n