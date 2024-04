Începe cea de-a 14-a ediţie a Festivalului Filmului Românesc în Spania- MMXX de Cristi Puiu, prima proiecţie la Cineteca Madrid

Festivalul a devenit un punct de referinţă atât în rândul cinefililor interesaţi de cinematografia românească, cât şi în rândul profesioniştilor. Este vorba despre un proiect anual de promovare a cinematografiei româneşti contemporane pe care ICR Madrid l-a iniţiat în 2010 şi care constă în proiectarea unor pelicule recente în capitala Spaniei, filmele fiind ulterior itinerate în diverse oraşe spaniole.

Orașele selectate pentru proiecţii anul acesta reprezintă centrele cu cele mai puternice filmoteci regionale, în termeni de public, vizibilitate și capacitate logistică: Barcelona (al doilea pol cultural al Spaniei), Valencia (în regiunea cu o comunitate românească foarte puternică și o filmotecă foarte activă, care organizează, printre altele, Festivalul Internațional de Film Cinema Jove, unde sunt selectate constant pelicule românești), Sevilla (important oraș din Andaluzia), Granada, Oviedo, Zaragoza, Santander și Palma de Mallorca, orașe cu o concentrare importantă de cetăţeni români.

Proiecţiile sunt organizate în colaborare cu Filmoteca Catalană din Barcelona, Institutul Valencian al Audiovizualului și Cinematografiei din Valencia, Primăria din Oviedo, Filmoteca din Zaragoza, Filmoteca Andaluză, Ateneul din Santander, Mallorca Film Comission şi Teatre Principal de Palma.

Anul acesta, vor fi proiectate cinci filme, realizate în perioada 2021-2023:

"Nu aştepta prea mult de la sfârşitul lumii", r. Radu Jude (2023, 163`)

"MMXX", r. Cristi Puiu (2023, 160`)

"Carbon", r. Ion Borş (2022, 97`, debutul în lungmetraj al regizorului moldovean)

"Oameni de treabă/ Men of Deeds", r. Paul Negoescu (2022, 105`)

"Om-Câine/ Man and Dog", r. Ştefan Constantinescu (2021, 108`)

La Madrid, Barcelona, Santander, Oviedo şi Palma de Mallorca sunt invitaţi profesionişti din domeniul cinematografiei (producători, actori, regizori, critici) pentru a prezenta filmele propuse. De asemenea, ICR Madrid invită critici de film și jurnaliști spanioli care să prezinte o parte dintre filme și să modereze întâlnirile dintre publicul cinefil și regizorii sau actorii români invitați la festival.

Muestra de Cine Rumano are loc anul acesta la Madrid în perioada 9-14 aprilie, la Cineteca Madrid, după următorul program:

Marţi, 9 aprilie - "MMXX, r. Cristi Puiu (2023, 160`)

Miercuri, 10 aprilie - "Carbon", r. Ion Borş (2022, 97`)

Joi, 11 aprilie - "Oameni de treabă", r. Paul Negoescu (2022, 105`)

Vineri, 12 aprilie - "Om-Câine", r. Ştefan Constantinescu (2021, 108`)

Duminică, 14 aprilie - "Nu aştepta prea mult de la sfârşitul lumii", r. Radu Jude (2023, 163`)

Festivalul de la Madrid va beneficia de o secţiune specială anul acesta, dedicată scenaristului şi regizorului român emigrat în 1981 în Germania, Andrei Ujică (n. 1951, Timişoara). În anul în care se împlinesc 35 de ani de la Revoluţia Română, ICR Madrid propune cinefililor spanioli trei documentare semnate de unul din disidenţii declaraţi ai comunismului, profesor la Academia de Teatru şi Film din Karlsruhe din 2001.

Ciclu documentar Andrei Ujică cuprinde filmele: "Videogramele unei revoluţii" (1992), "Out of the Present" (1995) şi "Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu" (2010).

Ciclul documentar, la fel ca fiecare peliculă, va beneficia de prezentarea directorului artistic al Cinematecii, Luis Enrique Parés, în dialog cu scriitori, cineaşti şi oameni de cultură, care vor dinamiza prezentările şi vor dezbate puncte de vedere inedite. Inaugurarea retrospectivei Andrei Ujică, de exemplu, va beneficia de prezentarea criticului de film, profesor şi programator de film Javier Estrada.

De asemena, în premieră, în cadrul festivalului va fi prezentat un film pentru copii, duminică, 14 aprilie: "Străjerii Deltei", r. Liviu Marghidan, 2021.