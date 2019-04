Începe măcelul și în opoziție: RĂZBOI cu acuzații grele între Pro România și PLUS

Partidele de opoziție intră în război, în această campanie electorală. Cei de la PLUS le-au reproșat celor de la Pro România că nu au venit în Parlament la votul pe modificarea codurilor. În replică, Mircea Titus Dobre, de la Pro România susține că indiferent de voturile Pro România, modificările tot treceau și îi acuză pe cei de la PLUS de ”ipocrizie”.

”Am fost surprins să-mi văd fotografia pe pagina de Facebook a noii formațiuni politice PLUS Constanța, cu acuzații de blat la votul de ieri, din Camera Deputaților. Încă o dată văd că Minciuna, Ipocrizia și Demagogia sunt singurele „atuuri” ale celor care acum ne atacă pe noi, ducându-și electoratul pe o pistă falsă. Probabil au moștenit „strategia” de la liderul lor, Dacian Cioloș, care exact asta ne-a demonstrat tuturor, în 2016.

De ce? Matematica votului dat ieri, în Camera Deputaților, pentru modificările legilor Justiției arată clar o majoritate a celor care oricum ar fi votat pentru ele. Cu peste 100 de voturi față de toți cei care am fi votat împotrivă, dar numai 22 de deputați neafiliați, noi știam de la început că suntem puși în fața unui război pierdut din start. Nici dacă noi, cei 22 de deputați neafiliați, am fi votat alături de ceilalți 23 de deputați PNL care au fost absenți, nu am fi obținut rezultatul dorit de noi, adică respingerea modificărilor legislative susținute de PSD-ALDE-UDMR.

Tocmai de aceea ne întrebăm dacă acest atac furibund al celor de la PLUS Constanța nu cumva este un blat politic: este vorba despre foarte mulți bani, de care PLUS beneficiază implicit, în această alianță cu USR. PRO România a cerut eliminarea finanțărilor de milioane de euro, acordate partidelor politice. Acum suntem atacați chiar de cei pe care-i credeam de aceeași parte a baricadei, în lupta contra PSD-ALDE-UDMR.”, arată Mircea Titus Dobre.