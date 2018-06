INCIDENT ARMAT în catedrala din Berlin: Poliția a deschis focul în locașul de cult, un rănit - VIDEO

Un poliţist german a rănit cu focuri de armă duminică un bărbat care provoca tulburări în interiorul Catedralei din Berlin, au indicat media şi o purtătoare de cuvânt a poliţiei, relatează DPA, Reuters şi AFP.

''Către ora locală 16,00 (14,00 GMT), poliţia a intervenit din cauza unei persoane care provoca acolo tulburări. Prin urmare, un poliţist a făcut uz de arma sa din dotare'', a declarat purtătoarea de cuvânt.

Citește și: EXCLUSIV! Dezvăluiri incendiare ale jurnalistului care a demascat afacerile lui Dragnea din Brazilia! Paul Radu: „Eu nu-l urăsc pe domnul Dragnea!”

Bărbatul a fost rănit la picioare, a precizat poliţia pe contul său de Twitter. Ea a făcut apel de a se evita orice speculaţie privind motivaţiile persoanei rănite şi a indicat că nu poate oferi deocamdată mai multe detalii, scrie agerpres.ro.

Imagini video postate pe media sociale arată poliţişti înarmaţi care încercuiesc zona din jurul catedralei şi două ambulanţe parcate la intrare.

Citește și: Udrea, atac la instituțiile de forță ale statului: ”A venit vremea să plătească pentru tot răul făcut!”

Catedrala din Berlin, situată în centrul istoric al capitalei germane, este una dintre principalele atracţii turistice ale oraşului.

BREAKING: Heavily armed have cordoned off thw area surrounding the Berlin Cathedral after an officer reportedly shot a man at the building, one police officer was also injured during the incident, reason for the shooting unknown for now. (Credit @ArjanKoenders1) pic.twitter.com/is6f7y5jNh