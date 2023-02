Incident aviatic în Iran: Elicopterul în care se afla un ministru s-a prăbușit (FOTO)

Ministrul iranian al Sporturilor, Hamid Sajjadi, a fost rănit, joi, într-un accident de elicopter produs în centrul Iranului, afirmă surse citate de agenţia de presă iraniană Tasnim şi de site-ul israelian Ynetnews.com.

Elicopterul în care se afla ministrul iranian al Sporturilor, Hamid Sajjadi, s-a prăbuşit în apropierea oraşul Kerman, situat în centrul Iranului, notează Mediafax.

Ismail Ahmadi, director în cadrul Ministerului Sporturilor de la Teheran, a murit în accident. Restul persoanelor aflate la bord, inclusiv ministrul Sporturilor, au fost rănite, fiind spitalizate.

În total, au fost rănite 11 persoane în accident, iar starea ministrului Sporturilor este gravă.

Conform unor surse din cadrul serviciilor de intervenţie, elicopterul s-a prăbuşit cu puţin timp înainte de aterizare. Autorităţile de la Teheran încearcă să afle cauzele accidentului aerian.

