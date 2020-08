Incident de securitate la graniţa israeliano-libaneză. Armata israeliană a dat alarma în localitățile de pe linia albastră să se refugieze în adăposturi (VIDEO)

Armata israeliană a raportat în noapte marţi spre miercuri un "incident de securitate" în nordul ţării, la graniţa cu Libanul, şi a solicitat populaţiei locale să se pregătească să "găsească refugiu", transmite AFP preluat de agerpres.

"Un incident de securitate este în curs de desfăşurare în zona Manara, aproape de linia albastră", frontiera de facto dintre Israel şi Liban, a anunţat armata israeliană într-un scurt mesaj adresat mass-media, adăugând că "drumurile au fost blocate".



Armata a solicitat, de asemenea, locuitorilor din cinci localităţi israeliene de la frontiera cu Libanul să "înceteze toate activităţile în exterior", "să se întoarcă acasă" şi "să se pregătească să găsească refugiu imediat, dacă va fi nevoie".



Armata israeliană nu a oferit mai multe detalii despre natura acestui incident care survine după anunţul de la sfârşitul săptămânii trecute a Hezbollahului libanez referitor la doborârea unei drone israeliene care a încălcat graniţa cu Libanul.



Israelul a declarat la sfârşitul lunii iulie că a respins o încercare a luptătorilor Hezbollah de a trece frontiera.



Cu toate acestea, mişcarea şiită a negat orice implicare în incidentul survenit după un presupus atac israelian cu rachete asupra poziţiilor armatei regimului sirian şi ale aliaţilor acestora la sud de Damasc.



În septembrie 2019, Hezbollah s-a angajat să doboare drone israeliene care survolează teritoriul libanez ca urmare a unui incident anterior, când două drone încărcate cu explozibili au avut drept ţină bastionul Hezbollah situat la sud de capitala Beirut.



Aceste tensiuni legate de activitatea dronelor au fost considerate printre cauzele schimbului de focuri de la graniţa libaneză-israeliană.

Hebrew media claims that shots were heard on the Lebanese border near Manara. pic.twitter.com/aYcq32vC8O