Incident în Maramureş: Bărbat împuşcat mortal la o partidă de vânătoare

Un bărbat de 64 de ani a murit în această dimineață, după ce a fost împușcat la o partidă de vânătoare, informează presa locală.

Cazul a fost semnalat la 112 de un bărbat, care a anunțat că în zona Sighet, "La Lopeți", este un bărbat împușcat cu multiple plăgi, instabil și cu semne vitale extrem de slabe. El era la o partidă de vânătoare. Accesul la accidentat, pe o porțiune de mai bine de 3 km și jumătate se poate face doar cu autoutilitare 4x4.

"Echipajele de prim raspuns al SPJ Salvamont Maramures se deplaseaza in zona mentionata. In zona mai sunt prezenti si colegii de la Ambulanța Sighetu Marmației. Avand in vedere situatia accidentatului comunicata de apelant s-a solicitat sprijin aero de la baza Tg Mures", spun reprezentanţii Salvamont Maramureş.

Salvatorii montani au ajuns împreună cu echipajul de la Ambulanță Sighetu Marmației și cu echipajul de la Poliția Sighetu Marmației la victima la ora 8.40. Victima a fost găsită decedată.