Incidente grave la meciul Gimnasia - Boca Juniors: O persoană a murit după ce poliția argentiniană a folosit gaze lacrimogene (Video)

O persoană a murit după ce poliția argentiniană a folosit gaze lacrimogene la meciul Gimnasia-Boca Juniors. Incidentul a apărut în timp ce polițiștii încercau să-i oprească pe suporteri să intre pe stadionul care era plin, potrivit BBC.

Cel puțin o persoană a murit după ce poliția a tras cu gaze lacrimogene asupra fanilor aflați în fața stadionului Gimnasiei în timpul meciului cu Boca Juniors din Argentina. De asemenea, poliția a tras cu gloanțe de cauciuc pentru a încerca să-i oprească pe suporteri să intre pe teren.

Meciul a fost suspendat după nouă minute, iar fanii s-au revărsat pe teren încercând să scape de aglomerație.

Ministrul securității din Buenos Aires, Sergio Berni, a confirmat că a existat un deces „din cauza unui stop cardiac". Autoritățile de la spitalul San Martin din La Plata, orașul în care se află Gimnasia, au confirmat și ele decesul, cel al unui bărbat în vârstă de 57 de ani, din cauza unui stop cardiac, în timp ce era transferat de la stadion la spital.

Aproximativ 10.000 de fani se aflau în afara stadionului cu o capacitate de 20.000 de locuri și nu au putut intra. Berni a declarat că va fi deschisă o anchetă.

Fanii s-au strecurat printre garduri pentru a încerca să intre pe terenul stadionului Juan Carmelo Zerillo din La Plata.

„Ne-a afectat pe toți cei de pe teren. Aerul a devenit irespirabil. Situația a scăpat de sub control și nu au existat garanții de securitate", a declarat arbitrul Hernan Mastrangelo.

Evenimentele din Argentina au avut loc la câteva zile după tragedia din Indonezia, în care au murit cel puțin 131 de persoane.

Dezastrul din Indonezia a avut loc atunci când poliția a tras cu gaze lacrimogene asupra fanilor care au invadat terenul după un meci, iar sute de persoane au încercat să fugă pe la ieșiri. Victimele s-au călcat în picioare și au murit sufocate sau din cauza loviturilor primite.

The match between Gimnasia and Boca Juniors was suspended due to police repression outside the stadium.

Tear gas entered the stadium and the players cannot breathe well.pic.twitter.com/Ow0l9rcyfP