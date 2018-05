INCIDENTE în faţa sediului PSD: Schimburi de replici între protestatari şi susţinători. O persoană amendată/ Reacţia lui Dragnea

Zeci de persoane, protestatari, dar și susținători ai PSD, s-au strâns, luni, la sediul partidului, în contextul întâlnirii dintre Liviu Dragnea și bărbatul care l-a provocat să își facă un selfie, care a adus o ladă de bere pentru a își onora pariul. Un protestatar a fost amendat, informează agenţia Mediafax.

În fața PSD s-au strâns atât protestatari, cât și susținători, aceștia având schimburi de replici.

"Protestatar: Penalii trebuie să se ducă acolo unde trebuie. Pentru că scrie în Constituție că toți suntem egali în fața legii. Aveți demnitate, aveți onoare pentru că au murit înaintașii noștri pentru libertate, pentru demnitate. Gândiți-vă la viitorul nepoților dumneavoastra. Ce vreți să se întâmple cu nepoții, vreți să plece din țară din cauza unor infractori nenorociți? Nu pot să îi las, nu ma lasă sângele meu de român. Veți fi trași la răspundere de copiii și nepoții dumneavoastră. O să plece în pribegie, în țări străine să muncească, să fie sluga altora pe 1000 de eroe pe lună, bani care puteau să îi ia în țara lui sfântă?

Vezi şi: Minim doi litri de lichide pe zi, o țintă dificilă? Trucuri care îți fac misiunea mai ușoară

Suținător PSD: Dar Băsescu a ce a făcut?

Protestatar: Nu am eu treabă cu Băsescu. Nu este nicio politică. Eu nu am nimic cu dumneavoastră! Eu am probleme cu infractorul ăsta. Aici e vorba de viitorul României, au preluat o țară ci 0,72% inflație și avem 6% acum.

Suținator PSD: Infractorul ăsta l-am votat noi.

Protestatar: Aveți toată stima de la mine pentru părul alb și mustța albă pe care o aveți, dar va dau un sfat. Atunci când vă uitați la TV, luați informații de pe toate posturile de știri și atunci gândiți cu creierul dumneavoastră pe care îl mai aveți", este una dintre discuțiile dintre cei prezenți.

"Am venit aici ca să îmi semneze acest infractor petiția fară penali în funcțiile publice. Este o inițiativă cetățenească. Nu vor să îmi dea drumul", a mai spus Ion Ene.

Unul dintre protestatari a fost amendat de jandarmi. Un protestatar a rupt steagul României de la intrare şi a fugit, fiind în cele din urmă prins şi dus la poliţie.

În fața sediului PSD a fost prezent și Mălin Bot.

"Cunosc vocea și portavocea, cunosc și textele", a spus liderul PSD referitor la contestatari.

Întrebat dacă le duce mici, Dragnea a spus: "Păi tu poți mânca mici și să strigi la portavoce? Au grijă cei care îl și încurajează".

Vezi şi: Scapă de durerile cervicale și previne spondiloza: Exerciții pentru cei care stau prea mult la birou .