Video | Incidente grave la Belgrad, după ce guvernul a cedat presiunilor și a permis margul LGBTQ: Zeci de persoane arestate, polițiști răniți, mașini distruse

Poliția a intrat în conflict cu protestatarii de dreapta sâmbătă, în timp ce câteva mii de persoane participau la un marș LGBTQ, în Serbia, pentru a marca sfârșitul săptămânii EuroPride, un eveniment organizat în fiecare an într-un oraș european diferit, transmite Reuters.

Polițiștii au intrat în conflict cu mai multe persoane care au încercat să perturbe marșul, a declarat premierul Ana Brnabic. 10 ofițeri de poliție au fost ușor răniți, cinci mașini de poliție au fost avariate și 64 de protestatari au fost arestați.

„Sunt foarte mândră că am reușit să evităm incidente mai grave", a declarat Brnabic.

În urma protestelor naționaliștilor și ale grupurilor religioase, guvernul interzisese marșul săptămâna trecută. Însă, în urma apelurilor oficialilor Uniunii Europene și ale activiștilor pentru drepturile omului, a permis organizarea cu condiția scurtării traseului.

Participanții au mers pe jos câteva sute de metri până la stadionul Tsmajdan, unde a avut loc un concert. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Serbia, Christopher Hill, și raportorul special al Parlamentului European pentru Serbia, Vladimir Bilcik, s-au alăturat marșului.

Guvernele anterioare au interzis paradele Pride, atrăgând critici din partea grupurilor pentru drepturile omului. Unele marșuri Pride de la începutul anilor 2000 s-au confruntat cu o opoziție acerbă și au fost marcate de violențe.

Totuși, marșurile recente din Serbia s-au desfășurat în mod pașnic, iar organizatorii EuroPride au decis să desemneze Belgradul a fost ales ca gazdă a evenimentului din acest an.

Serbia este un candidat la aderarea la UE, dar trebuie să îndeplinească condiții legate de îmbunătățirea statului de drept și de drepturile omului și ale minorităților.

Riots in Belgrade ????????

Police deceived the people and allowed "Europride". pic.twitter.com/4gzsiPTne1 — Based Serbia (@SerbiaBased) September 17, 2022

The situation is currently escalating on Belgrade pride pic.twitter.com/PAWPgZyLxt — Andro (@karadyrov) September 17, 2022