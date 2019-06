Inconștiență: șoferul unui microbuz școlar a fost prins băut la volan - FOTO

Șoferul unui microbuz școlar a fost prins băut la volan, marți, când mergea să ia copiii la la cursuri, în localitatea clujeană Vad. Bărbatul a fost amendat și a rămas fără permis pentru trei luni.

„Azi, in jurul orei 12:00, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dej au constatat că șoferul microbuzului școlar din Vad (bărbat in varsta de 41 de ani, din Vad) se afla sub influența alcoolului. Acesta a fost depistat în timp ce conducea microbuzul școlar pe DJ 109 E, in localitatea Vad; se deplasa după elevi.

In urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de peste 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Fata de el s-a luat masura sancționarii contravenționale cu amendă în valoare de 1305 lei si suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 zile”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.