Inconștiență pe un miliard de euro - Proiectarea și execuția Autostrăzii Sibiu-Pitești tinde să se transforme în butoiul cu pulbere pe care stă CNAIR

Cea mai mare licitatie pe un proiect romanesc realizat cu fonduri europene din ultimii 30 de ani, de un miliard euro, risca sa fie castigata de o companie tuceasca, dupa ce restul constructorilor calificati au cerut amanarea si chiar anularea licitatiei. Cine e de vina? Practica ultimilor ani care a permis participarea la licitatii a unor companii care isi asuma contracte de executie pe care nu le mai duc la indeplinire, dar banii sunt luati. Cine ramane bun de plata? Romania, tara europeana pe taramul careia se petrec aceste grozavii, anunță infrapress.ro.

Speta de mai sus vizeaza proiectarea si executia Autostrazii Sibiu-Pitesti si tinde sa se transforme in butoiul cu pulbere pe care sta Compania de Autostrazi.

Concret, Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat falos miercuri, 20 octombrie 2021, ca a gasit un ofertant pentru proiectarea si executia Sectiunii 2, Boita-Cornetu, a Autostrazii Sibiu-Pitesti care sa se incadreze in suma alocata acestui proiect, respectiv 4.635.473.646,00 Lei, fara TVA (circa un miliard de euro), bani proveniti din fonduri europene.

Este vorba despre asocierea ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S, companie turceasca fara portofoliu in Romania pana la acest moment, care a reusit sa puna mana pe Sectiunea 2 a Autostrazii Sibiu-Pitesti in defavoarea companiilor europene ASOCIEREA STRABAG SRL – ACCIONA CONSTRUCCION SA, IMPRESA PIZZAROTTI & C S.p.A., ASOCIEREA AKTOR S.A. – RIZZANI DE ECCHER S.p.A. si WEBUILD (fosta Astaldi) si a firmei turcesti ASOCIEREA MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. – GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNSAAT VE TAAHHÜT A.S. – YAPI MERKEZI İNSAAT VE SANAYI A.S. – OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S.

Situatia este pe cat de simpla pe atat de grava! S-a gasit un ofertant pentru acest proiect pentru ca dintre cei sase constructori precalificati, care au trecut in Etapa a II-a pentru depunerea ofertelor (patru firme europene si alte doua firme turcesti) doar asocierea MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S a depus oferta pentru castigarea contractului de proiectare si executie a Sectiunii 2 din Autostrada Sibiu-Pitesti pentru aceasta valoare.

Restul de cinci companii constructoare au solicitat, din informatiile pe care le detinem, amanarea acestei proceduri, motivat de faptul ca bugetul alocat nu acopera executia lucrarii, mai ales ca studiul de fezabilitate realizat este contestabil, nerealizabil si nerealist, in opinia constructorilor.

Mai mult, suma prevazuta pentru executia acestui proiect nu mai are nicio legatura cu realitatea zilelor noastre, de vreme ce bugetul a fost prevazut in urma cu mai multi ani, intre timp preturile de executie si ale materialelor majorandu-se chiar si cu 50%. Vorbim totusi de un proiect care prevede 18 luni proiectare si 50 de luni executie a 31,33 km de autostrada, 49 de poduri si viaducte, precum si 7 tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 m si 1590 m.

Pe langa aceasta, Proiectul Tehnic este unul foarte greu si necesita studii suplimentare care sa faca din Sectiunea a 2 a Autostrazii Sibiu-Pitesti un obiectiv realizabil. Aceeasi situatie se regaseste si in cazul Studiului de fezabilitate denuntat ca fiind facut pe genunchi, la care se adauga tergiversarea licitatiei realizate de CNAIR pentru acest proiect, care face ca aspectele retinute in Studiul de fezabilitate sa implice multiple modificari.

Potrivit informatiilor obtinute de Lumea Infrastructurii, fata de aceasta situatie compania STRABAG a solicitat amanarea cu 120 de zile depunerii ofertelor, insa in zadar.

Redam in continuare comunicatul CNAIR din 20 octombrie 2021:

„Miercuri, 20.10 2021, a avut loc depunerea ofertelor pentru Etapa a II-a (Propuneri Tehnice si Propuneri Financiare) pentru procedura de atribuire a contractului Proiectare si Executie “Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2, Boita – Cornetu”.

Pana la termenul limita de depunere a ofertelor s-a inscris urmatorul ofertant: ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

Mentionam faptul ca, Etapa I a procedurii de licitatie restransa “Proiectare si Executie “Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2:Boita – Cornetu” a fost finalizata in data de 23.07.2021 fiind transmise totodata si Invitatiile de participare la Etapa a II-a a procedurii – Etapa de depunere a ofertelor, catre cei 6 Candidati precalificati la prima etapa.

Operatorii economici interesati au avut la dispozitie un termen initial de 2 luni pentru pregatirea ofertelor (20.09.2021), care a fost ulterior prelungit cu inca o luna, pana la data de 20.10.2021, fiind astfel asigurat un termen mai mult decat suficient pentru pregatirea ofertelor.

Valoarea estimata a contractului este de 4.635.473.646,00 Lei fara TVA.

Traseul are o lungime de 31.33 km

Sursa de finantare: Fonduri Europene Nerambursabile.

Termenul de finalizare prevazut este de 18 luni proiectare si 50 de luni executie.

Aceasta sectiune contine ca principale lucrari:

49 de poduri si viaducte

7 tuneluri cu lungimi cuprinse intre 250 m si 1590 m

Ecoduct in zona localitatii Lazaret”