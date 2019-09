INCREDIBIL Cel care a fost omul de încredere al lui Traian Băsescu a fost numit secretar de stat de Viorica Dăncilă

A fost omul de încredere al lui Traian Băsescu și al Elenei Udrea, iar acum a ajuns om de bază în echipa Vioricăi Dăncilă! Radu Cristescu, fost vicepreședinte al PMP, dat afară din partid de Băsescu, a fost numit de premier secretar de stat în Ministerul Energiei, acolo unde nu mai există ministru, după demisia lui Anton Anton, de la ALDE.

Decizia luată de Viorica Dăncilă a fost publicată în Monitorul Oficial. Cristescu a intrat în PSD la începutul lunii august. „În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prim-ministrul emite prezenta decizie. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu-Mihai Cristescu se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei”, se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.

Citește și: Mega-lovitura dată de frații Dedeman! Tranzacția uriașă făcută de aceștia

Cristescu a fost exclus din PMP în 2018, iar în 11 iunie anul acesta a depus, la Parchetul General, un denunţ împotriva lui Traian Băsescu, ca urmare a informaţiilor privind colaborarea acestuia cu Securitatea, acuzându-l pe fostul preşedinte de fals şi uz de fals.

”Azi am depus un denunţ la Parchetul General împotriva fostului preşedinte Traian Băsescu. Având în vedere datele aparute in mass media din care reiese faptul că a deţinut calitatea de colaborator al Securităţii, nu avea dreptul de a candida şi de a fi ales în funcţia de Preşedinte al României – functţe pe care a deţinut-o pe parcursul unui număr de două mandate şi respectiv de fi inclus in anul 2016 pe listele la alegerile parlamentare şi inclusiv nu avea dreptul de a candida şi de a fi ales in functia de senator în Parlamentul României şi de asemenea nu avea dreptul de a candida la alegerile europarlamentare din 2019”, a scris atunci Cristescu pe Facebook.

Citește și: Anunț de ultimă oră al Olguței Vasilescu: ‘Trei vești bune, azi, de la Guvernul PSD’

Tot Cristescu a dezvăluit, în urmă cu câteva zile, că sora sa l-a arestat pe Dinu Patriciu la ordinul lui Băsescu și că primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost și el băgat după gratii tot la ordinul fostului președinte al României, deranjat de legătura edilului cu Elena Udrea.