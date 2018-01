INCREDIBIL Cum s-a dus Simona Halep la întâlnirea cu ziariștii, după finala pierdută la Australian Open și ce le-a putut spune / VIDEO

Simona Halep a făcut bilanţul Australian Open, la care a jucat finala, şi a ajuns la concluzia că s-a perfecţionat foarte mult la acest turneu. Deși pentru orice sportiv, pierderea unei finale l-ar fi dărâmat psihic, Halep i-a uimit pe ziariști când s-a dus zâmbind la întâlnirea cu ei.

"Nu m-am mişcat cum am vrut, dar jocul şi psihicul au fost ok. Cred că m-am perfecţionat mult la acest turneu şi părăsesc Australia cu multe gânduri şi lucruri bune. Ceea ce am făcut în aceste două săptămâni nu am mai făcut în trecut, deci e ok. Acest turneu a însemnat mult pentru mine", a declarat Halep, la conferinţa de presă organizată după finală.

Sportiva română a declarat a acuzat dureri de cap şi crampe în timpul setului secund al finalei disputate cu daneza Caroline Wozniacki.

"Pot încă să zâmbesc. E bine. Am plâns, dar acum zâmbesc. Este doar un meci de tenis până la urmă, dar sunt tristă cu adevărat că nu am câştigat. Am fost din nou aproape, dar am rămas fără carburant la final. Ea a fost mai bună, a fost mai proaspătă, a avut mai multă energie în final. Am fost obosită. Am avut atăt de multe probleme la picioare, durere peste tot. Dar, ştii, m-am descurcat destul de bine cu toate aceste lucruri care s-au întâmplat. După primul set, am fost gata. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Fără energie, fără putere. dar apoi am zis că trebuie să lovesc toate mingile şi aşa am luat al doilea set. Am avut crampe în setul al doilea, m-am simţit mai bine în al treilea, dar durerile au persistat. Cred că a fost bine cât am stat în pauză (n.r. - înaintea decisivlui), la aer condiţionat, în vestiar, dar cred că pauza a fost cam lungă şi m-a tăiat. Dar era novoie de ea, m-a ajutat cu respiraţia, avusesem dureri de cap. E o regulă bună. Am revenit în al treilea set, dar când a trebuit să servesc pentru 5-3, nu am mai avut carburant. Nu am reuşit şi e un pic trist. Azi, am dat sută la sută ce am putut, nu sunt tristă pentru asta, ci pentru că am pierdut. Dar viaţa merge înainte şi, dacă voi continua să muncesc şi să joc la fel, voi din nou într-o bună poziţie", a declarat Halep.

Atrăgându-i-se atenţia că jucătoare precum Kim Clijsters sau Chris Evert au pierdut mai multe finale înainte de a o câştiga pe prima, Halep a răspuns râzând: "Da, dar vreau să câştig şi eu una pentru că tot pierd şi tot aştept. Poate a patra va fi cu noroc, cum am mai spus."

Halep a adăugat că a fost felicitată de antrenorul ei, Darren Cahill, după finală.

"Darren mi-a spus că e foarte mândru de mine, de ceea ce am făcut la acest turneu. Mi-a spus că am fost cea mai bună din punct de vedere psihic şi fizic, luptând până la final. Mi-a spus că e fericit de performanţa mea", a adăugat românca.

Pentru Simona Halep urmează o perioadă de pauză, deoarece ambele ei picioare sunt cu probleme medicale după AusOpen.

"O să păstrez jocul agresiv, dar mai întâi o să-mi iau o pauză... lungă. Cât de lungă? Nu vă spun. Ambele picioare îmi sunt moarte, de aceea am nevoie de pauză", a spus jucătoarea română.

Simona Halep, locul I WTA, a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, în finala Australian Open. Românca a pierdut a treia finală de grand slam jucată în carieră şi va coborî, începând de luni, pe poziţia a doua a clasamenului WTA, după 16 săptămâni, adversara ei de sâmbătă urmând a fi noul lider WTA.

