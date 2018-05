INCREDIBIL Jurnalistul rus despre care Ucraina anunțat că a fost UCIS, la Kiev, este ÎN VIAȚĂ: El a apărut NEVĂTĂMAT, la televizor - VIDEO

Jurnalistul rus Arkadi Babcenko, despre care s-a afirmat că a fost asasinat marţi la Kiev, este în viaţă, el apărând într-o conferinţă de presă la televiziunea ucraineană, poliţiştii explicând că totul a fost o înscenare a serviciilor secrete ucranene, scrie The Guardian.

Vasily Gritsak, şeful Serviciului de Securitate Ucrainean, a declarat că agenţia a înscenat moartea lui Babchenko pentru a prinde persoanele care încercau să îl asasineze.

Marţi, poliţia din Ucraina a comunicat că Babcenko, un critic dur al Kremlinului, a fost împuşcat de trei ori în spate în timp ce îşi părăsea apartamentul pentru a cumpăra pâine. Un oficial al guvernului a declarat că jurnalistul de 41 de ani a murit în drum spre spital.

Babcenko şi-a înscenat moartea în colaborare cu poliţia din Ucraina ca parte a unei investigaţii privind ameninţări cu moartea primite de jurnalist.

Poliţia a declarat că au mai arestat o persoană în cadrul investigaţiei, scrie news.ro.

Babcenko şi-a cerut scuze, declarând: „Am fost nevoit să îmi îngrop prietenii şi colegii de mai multe ori şi ştiu sentimentul”.

El nu a divulgat informaţia că ar fi în viaţă nici măcar celor mai apropiaţi membri ai familiei sale.

„Îmi cer scuze în special soţiei mele, Olechka, nu am avut altă opţiune. Operaţiunea a fost pregătită timp de două luni”, a declarat el.

Nu este deocamdată clar cum înscenarea morţii sale a adus la prinderea suspectului.

"According to information received by the Ukrainian security service, the killing of Russian journalist Arkady Babchenko was ordered by the Russian security services themselves"https://t.co/x5POjHHe0T pic.twitter.com/2B8aTqaodJ