INCREDIBIL Senatul unei mari țări nu se mai poate întruni pentru că s-a furat...bastonul de ceremonii / VIDEO

Bastonul de ceremonii, fără de care Senatul din Nigeria nu se mai poate întruni, a fost furat miercuri, a anunţat purtătorul de cuvânt al camerei superioare a parlamentului nigerian, acuzându-i de furt pe partizanii unui senator care face obiectul unei măsuri de suspendare din funcţie, relatează AFP.

''Astăzi, nişte hoţi au pus mâna pe simbolul autorităţii camerei superioare a parlamentului: bastonul de ceremonii'', a declarat responsabilul Senatului pe probleme de media şi relaţii cu publicul, Aliyu Sabi Abdullahi, scrie agerpres.ro.

''E un act de trădare, deoarece este vorba despre o tentativă de răsturnare prin forţă a unei puteri a guvernării federale din Nigeria, şi trebuie tratat în consecinţă'', a adăugat el într-un comunicat.

Potrivit unor informaţii din presă, furtul bastonului de ceremonii din Senat a fost însoţit de confruntări. Bastonul a fost pus apoi într-un vehicul negru de teren, cu care hoţii s-au făcut nevăzuţi.

În comunicatul camerei superioare a parlamentului este acuzat un senator, recent suspendat din funcţie, că s-ar afla în spatele furtului. Fără bastonul de ceremonii, lung de un metru şi confecţionat din metal, ţinut de către preşedintele Senatului la sosirea şi la plecarea sa din cameră, adunarea nu se poate întruni.

Aceasta nu este prima dată când dispare bastonul de ceremonii, deoarece furtul său reprezintă un mod de exprimare a nemulţumirii în legătură cu funcţionarea parlamentului.

În 2000, preşedintele Senatului, Chuba Okadigbo, a fost cel care a luat bastonul de ceremonii şi s-a dus acasă cu el, după o dispută cu adjunctul său. El a refuzat să-l predea şi a trebuit făcut un nou baston de ceremonii, pentru a-i permite adunării să funcţioneze.

