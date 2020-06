Incredibilul gest făcut de Jay-Z pentru a îl omagia pe George Floyd

Rapperul şi antreprenorul Jay-Z a cumpărat alături de un grup de avocaţi, activişti şi victime ale violenţelor poliţieneşti o pagină întreagă de publicitate în mai multe cotidiane americane pentru a-l omagia pe George Floyd, un bărbat afro-american care a murit în timp ce se afla în custodia Poliţiei din Statele Unite, informează DPA miercuri.

Acel anunţ, publicat şi pe contul de Instagram al companiei Roc Nation înfiinţate de Jay-Z, este însoţit de titlul "Dedicaţie pentru George Floyd". Pe aceeaşi pagină a fost tipărit şi un fragment dintr-un discurs rostit de activistul pentru drepturi civile Martin Luther King în 1965, potrivit agerpres.ro.

Acel discurs despre drepturile civile, conţinând fraza "un om moare atunci când refuză să lupte pentru ceea ce este drept", a fost rostit de celebrul activist de culoare înainte de protestele din "Duminica însângerată" ("Bloody Sunday"), în timpul cărora poliţiştii americani i-au bătut pe manifestanţii din statul Alabama.

"Vom sta drepţi în faţa gazelor lacrimogene! Vom sta drepţi în faţa oricăror lucruri pe care le vor aduce împotriva noastră şi vom spune lumii întregi că suntem hotărâţi să fim liberi!", se afirmă în acelaşi anunţ publicitar, care îl citează pe Martin Luther King.

Anunţul a apărut deja în ediţiile de marţi ale unor cunoscute cotidiane americane, precum The New York Times, The Denver Post, The Chicago Tribune, The Los Angeles Times, The Philadelphia Inquirer, The Austin American Statement, The Orlando Sentinel şi The Atlanta Journal Constitution, a anunţat postul de televiziune CNN.

Potrivit CNN, anunţul va apărea şi în alte publicaţii din Statele Unite în cursul zilei de miercuri.

Proteste ample şi revolte nocturne însoţite de jafuri au avut loc în ultimele zile în Statele Unite după decesul lui George Floyd, care a murit pe 26 mai sufocat sub genunchiul unui poliţist alb din Minneapolis.