India ar putea prelungi emabargoul privind exporturile de ceapă

India ar putea prelungi, până în luna februarie 2020, embargoul privind exporturile de ceapă pentru că preţurile pe piaţa internă au crescut după ce recoltarea culturilor însămânţate în timpul verii, care ar fi trebuit să ducă la majorarea ofertei, a fost amânată şi afectată de ploile neobişnuite, a anunţat marţi un oficial guvernamental, potritit Agerpres.

Interdicţia exporturilor de ceapă ale Indiei, cel mai mare exportator mondial, va menţine preţurile la nivel ridicat în Asia şi va obliga ţările importatoare precum Nepal, Bangladesh şi Sri Lanka să găsească alte surse de aprovizionare.

În pofida embargoului la export, introdus în luna septembrie în ideea de a ţine sub control preţurile pe piaţa internă, preţurile au crescut după ce ploile şi inundaţiile din octombrie şi noiembrie au afectat oferta de ceapă, în special în statul Maharashtra, cel mai mare producător din India.

Potrivit datelor culese de un organism de stat, în prezent, preţurile angro la ceapă sunt de aproximativ 40 de rupi (55 decenţi) per kilogram, uşor sub vârful de preţ 55 de rupi per kilogram atins la începutul lunii.

"Ne vom gândi la reluarea exporturilor după ce preţurile vor scădea. Acum acest lucru este imposibil", a declarat un oficial din cadrul Departamentului pentru Protecţia Consumatorului din India. "După luna ianuarie ne aşteptăm ca oferta să crească în mod semnificativ. Dacă preţurile vor coborî la un nivel confortabil, de exemplu sub 20 de rupii per kilogram, atunci putem relua exporturile", a mai spus oficialul care a dorit să îşi păstreze anonimatul.

Anterior, cultivatorii de ceapă şi oficialii guvernamentali se aşteptau ca embargoul să fie ridicat la mijlocul lunii noiembrie, mizând pe majorarea ofertei odată cu intrarea pe piaţă a culturilor de vară. Însă ploile din ultima perioadă au afectat culturile de vară şi de asemenea au amânat şi plantarea culturilor de iarnă.

După ce India a anunţat introducerea embargoului la exporturile de ceapă, preţurile au crescut exploziv în Asia şi a forţat marii cumpărători precum Bangladesh şi Sri Lanka să cumpere ceapă din Myanmar, Egipt, Turcia şi China. Însă chiar şi aşa înlocuirea livrărilor din India va fi dificilă în condiţiile în care India exportă peste două milioane de tone de ceapă pe an.