Indicatorii tehnico-economici pentru Spitalul Regional de Urgenţă Craiova, aprobaţi de Guvern

Guvernul a aprobat, în şedinţa de luni, indicatorii tehnico-economici pentru Spitalul Regional de Urgenţă Craiova, unitatea medicală urmând să aibă peste 800 de paturi. Spitalul va funcţiona ca Centru de Tratament pentru Cancer pentru Regiunea sud-vest potrivit news.ro

La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat, în şedinţa de astăzi, Hotărârea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Spitalul Regional de Urgenţă Craiova”, se arată într-un comunicat de presă transmis de MS.

Conform documentului, Spitalul Regional de Urgenţă Craiova va avea o suprafaţă desfăşurată de 165.256 de metri pătraţi şi 807 de paturi, din care 577 de paturi de spitalizare pentru îngrijiri acute. Spitalul va avea un centru combinat pentru mamă şi copil, cu 100 de paturi pentru adulţi şi copii, într-o clădire cu identitate şi intrare separată. Spitalul va funcţiona ca Centru de Tratament pentru Cancer pentru Regiunea SV şi este dotat cu tratament adecvat şi alte facilităţi de sprijin.

Unitatea sanitară va avea 19 săli de operaţie, iar valoarea investiţiei este de 2.850.507.547,41 lei.

"În premieră, noul SRU va fi construit în jurul unui concept organizaţional de specialităţi medicale grupate în centre. Modelul de funcţionare se bazează pe compartimentele/centrele clinice care cuprind grupuri compatibile de pacienţi şi specialităţi medicale, reflectând necesitatea unei relaţii de lucru strânse în furnizarea asistenţei acute şi de urgenţă secundară şi terţiară: Centrul pentru cap şi gât cuprinzând specialităţi de neurologie, neurochirurgie, oftalmologie, ORL, Chirurgie maxilofacială; Centrul toracic cuprinzând pulmonologia, cardiologia, chirurgia toracică, chirurgia cardiovasculară; Centrul abdominal cuprinzând gastroenterologie, nefrologie, urologie, chirurgie generală; Centrul pentru articulaţii, coloană vertebrală şi traumă cuprinzând ortopedie & traumatologie, chirurgie plastică, arsuri, chirurgie vasculară; Centrul de Medicină Internă cuprinzând dermatologie, medicină internă, reumatologie, boli metabolice şi endocrinologie, imunologie, hematologie; Centrul pentru mamă şi copil cuprinzând ginecologie, obstetrică, pediatrie şi chirurgie pediatrică, neonatologie, Radioterapie şi Oncologie (inclusivdepartment pediatric), inclusive radioterapie, chimioterapie şi medicină nucleară", se arată în document.

Spitalul va fi construit pe 7 niveluri, va avea 1.195 de locuri de parcare, şi un heliport H-3 cu cerinţele sale operaţionale specifice.

Clădirea va oferi anumite posibilităţi de flexibilitate pentru schimbarea utilizării paturilor sau adaptarea facilităţilor interne atunci când o parte a internărilor continue vor putea fi evitate şi transformate în spitalizări de zi sau îngrijiri medicale în ambulatoriu.

Noul Spital Regional de Urgenţă Craiova va furniza servicii integrate de înaltă calitate, sigure, multidisciplinare pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din regiune şi este destinat pacienţilor critici şi cazurilor complexe care necesită tehnologii şi expertiză de nivel înalt. Noua unitate va prelua rolul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova şi ale altor părţi ale reţelei de urgenţă.

"Contrucţia spitalelor regionale nu mai poate fi oprită. În 2 ani am reuşit să parcurgem toţi paşii tehnici. Aplicaţia de finanţare din partea Comisiei Europene pentru regionalul Iaşi a fost încărcată şi, în paralel, la începutul lunii octombrie am lansat în SICAP, cu control ex-ante, procedura de achiziţie publică pentru Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic. În luna aceasta facem acelaşi lucru şi pentru unitatea din Cluj-Napoca. Spitalul din Craiova are de astăzi aprobaţi indicatorii tehnico-economici şi se lucrează la cererea de finanţare”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, citată în comunicatul de presă.