Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 2%

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut miercuri de la 1,98% la 2%, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Indicele ROBOR la 6 luni a urcat la rândul său de la 2,04% la 2,05%, potrivit news.ro.

Pe 5 august, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,5% pe an, de la 1,75% pe an, începând cu 6 august, dar şi de reducere a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an, de la 1,25%. Măsura a fost luată pentru atenuarea impactului economic al pandemiei de coronavirus.