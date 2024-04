Îndrăznește să înveți! Un accelerator de învățare pentru profesori, elevi și studenți

„Dare to Learn” – Îndrăznește să înveți - este un eveniment dedicat profesorilor din România, care vor putea afla cele mai noi metode de predare de la cei mai buni specialiști din lume.

Inovația în educație este esențială pentru a adapta metodele de învățare la nevoile actuale ale elevilor și studenților. Orientarea inițiatorilor proiectului „Dare to Learn” – care va reuni peste 20 de vorbitori locali și internaționali - este către viitor și propune alternative, modele și metode care pot fi adaptate cu ușurință la nevoile sistemului de educație din România. Cadrele didactice, dar și părinții elevilor și ai studenților sau cei care lucrează în mediul corporatist sunt invitați la evenimentul „Dare to Learn”, în perioada 25-26 octombrie 2024, la pavilionul central Romexpo, din București.

Evenimentul nu este o simplă conferință, ci un program de formare la care participă cei mai importanți experți în educație, nume de referință în accelerarea învățării: John Hattie, Peter Senge, Sugata Mitra, Vicky Colbert, Zack Kass, Graham Brown-Martin, Charles LeadBeater, Niko Herlin, Henri Muurimaa, Diana Laufenberg, Cami Anderson și Ng Aik Yang. Lista completă a speakerilor va fi comunicată în perioada următoare. În cadrul evenimentului va exista o componentă specială dedicată directorilor instituțiilor de învățământ.

„Va fi o secțiune specială dedicată directorilor, pentru că, pe lângă modelul care va fi prezentat de Peter Senge, mai sunt alte trei modele ce pot fi folosite pentru a crea comunități de învățare și pentru a promova leadership-ul colectiv al elevilor și al studenților. Noi vrem să propunem o alternativă, pentru că important este să generăm învățare. Vrem să începem cu procesul care stă la baza dezvoltării personale, în general”, explică Radu Szekely, Președinte al Fundației „Dare to Learn”, organizator al evenimentului.

Cum se poate merge către inovare

Chiar dacă unii profesori se consideră constrânși de programa școlară să respecte anumite reguli pe care le-au învățat anterior, pentru a ne bucura de evoluție avem nevoie de deschiderea către noi orizonturi în procesul de predare și mai ales de adaptarea la cerințele actuale ale copiilor și tinerilor. Profesorii au posibilitatea să își adapteze planurile de predare, astfel încât să includă și o componentă inovativă, iar directorii pot schimba lucrurile în școlile românești, susținând aceste inițiative.

„Există multe aspecte pe care legislația din România le menționează pe zona aceasta de inovare și pot fi aplicate. Avem curriculumul la decizia școlii, curriculumul de dezvoltare locală, astfel încât se poate decide la nivelul fiecărei instituții de învățământ cum se va gestiona cu acest scop cel puțin 20% din activitate. Demersul didactic de la clasă ține de fiecare profesor în parte, iar inovarea poate fi aplicată. Este ca atunci când avem piese de Lego, dar fiecare le aranjează altfel. Ideea în care credem este aceea de a aduce în școlile noastre conceptul acesta de progres în învățare, pentru fiecare copil”, explică prof. Liliana Romaniuc, fondatorul Colegiului Richard Wrumbrand și președinta Asociației Române de Literație, organizator al evenimentului.

Cei care vor să aplice noi metode pentru stimularea procesului de învățare trebuie doar să aibă curaj „să iasă din rând”, să facă lucrurile altfel. „Sistemul de educație din România este foarte focalizat pe dimensiunea informativă și mai puțin pe cea formativă, dar există demersuri și transformări din acest punct de vedere. Cred că un aspect la care merită să ne uităm cu mai multă atenție este trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial. Important este că 20% din numărul de ore este la dispoziția profesorului, astfel încât, pentru planificarea pe un an școlar, profesorul poate duce acest procent către inovare”, precizează specialista în educație.

Este importantă abordarea colaborativă

Pentru cei care au susținut concursuri pentru ocuparea posturilor de director în învățământ, John Hattie este un nume foarte important. Acum vor avea ocazia să îl întâlnească, pentru prima oară, în România. Dar pentru a aplica noi metode de stimulare a învățării, profesorii și directorii instituțiilor de educație trebuie să colaboreze, să facă echipă și împreună să stimuleze elevii sau studenții. articipanții la eveniment vor putea învăța foarte multe lucruri de la experți și vor avea acces la noile instrumente de inovare, timp de două zile.

„Noi propunem abordarea colaborativă, la nivelul școlii, deoarece este nevoie de întreaga echipă pentru a face instituția de învățământ să devină un spațiu care ajută fiecare copil să progreseze în procesul de învățare. Unul dintre lucrurile pe care John Hattie se focalizează este acela de schimbare a paradigmelor noastre profesionale, în mod special a paradigmei de gândire: ce cred eu, ca profesor, despre rolul meu de profesor, despre elev și despre învățare. Ce propunem noi este o focalizare și o accentuare a lucrurilor care s-au dovedit a fi funcționale, astfel încât să învățăm să le regândim și să ducem în clasă astfel de abordări”, mai spune specialista.

Aceasta subliniază nevoia de a privi lucrurile „prin alte lentile”, pentru a vedea și alte perspective de abordare a procesului de învățare. „De pildă, relația de sprijin profesor-elev are un efect foarte puternic asupra învățării. Dacă eu, ca profesor, dincolo de transmiterea conținuturilor care reprezintă focalizarea noastră principală, mă uit la ce anume învață copilul, aceasta este o schimbare de paradigmă profesională. Mai mult explică John Hattie, în domeniul acesta”, explică președinta ARL.

Până pe 30 aprilie 2024, înscrierea este deschisă exclusiv personalului din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar, care beneficiază de tarife preferențiale. Începând cu 1 mai, biletele vor fi disponibile și publicului larg pe www.d2l.ro. Evenimentul Dare to Learn este rezultatul unui parteneriat între Fundația Dare to Learn, Asociația Română de Literație (ARL România), Teach for Romania și Finnish Teacher Training Centre. ING Bank Romania este presenting partner al evenimentului.