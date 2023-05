Industria criptomonedelor se clatină! Cel mai mare ecosistem blockchain din lume, Binance, este investigat în SUA pentru încălcarea sancțiunilor rusești

Ancheta privind securitatea națională se desfășoară în tandem cu o anchetă a diviziei penale, a spus serviciul de știri, citând cinci surse anonime. Binance face obiectul mai multor investigații în Statele Unite, inclusiv o anchetă DOJ privind încălcările Anti-Spălarea Banilor (AML), conform cointelegraph.com.

Binance a limitat serviciile către Rusia după ce sancțiunile au fost impuse țării în aprilie 2022. Cu toate acestea, a continuat să opereze acolo , blocând doar zonele din Ucraina care nu mai erau sub controlul guvernului și deservind doar persoane nesancționate, potrivit unui director al companiei care a vorbit cu Cointelegraph.

