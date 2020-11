Industria IT susţine cu 55.000 de euro mediul universitar, pentru al treilea an consecutiv, prin proiectul Bursele ANIS

Industria IT susţine mediul universitar cu sponsorizări de 55.000 de euro, pentru al treilea an consecutiv, prin proiectul Bursele ANIS, în care companii de top din zona tech oferă sub formă de sponsorizare câte 5000 de euro cadrelor didactice tinere, pentru susţinerea unor cursuri tehnologice inovatoare.

Potrivit unui comunicat al Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS), în ediţia din acest an au fost selectate 11 cursuri, ce vizează tehnologii precum Cybersecurity (patru proiecte), Machine Learning (două proiecte), Artificial Inteligence (două proiecte), Big Data (un proiect), Health Tech (un proiect) şi Tech for All (un proiect) propuse de asistenţi sau lectori universitari, cu vârste cuprinse între 28 şi 38 de ani, ce activează în universităţi prestigioase din România, potrivit agerpres.ro.

Proiectul Bursele ANIS reprezintă un rezultat concret al parteneriatului dintre mediul academic şi industria IT din România, o colaborare ce îşi propune, conform obiectivului ANIS, creşterea calităţii educaţionale, respectiv o forţă de muncă bine pregătită pentru realitatea actuală din piaţa muncii.

"Aflat la a treia ediţie, programul Bursele ANIS cunoaşte deja aprecieri şi un interes tot mai mare atât din partea cadrelor didactice, cât şi a companiilor tech. Acest lucru ne onorează şi, totodată, ne determină să lucrăm în continuare la dezvoltarea acestei direcţii, de susţinere şi revigorare a sistemului educaţional, care se află în strânsă legătură cu performanţa industriei noastre. Felicităm încă o dată proiectele acestei ediţii şi le mulţumim tuturor cadrelor didactice care s-au înscris pentru eforturile şi pasiunea de care dau dovadă în parcursul profesional", a declarat Gabriela Mechea, Director Executiv, ANIS.

Pentru această ediţie şi-au arătat suportul 10 dintre cele mai mari companii IT ce activează pe plan local, respectiv Adobe, Atos, Deutsche Bank Global Technology, eMag, Endava, ENEA, Huawei, Microsoft, Qualitance şi Softbinator Technologies.

Programul Bursele ANIS 2020 a înregistrat în total 36 candidaturi provenite din 14 universităţi din întreaga ţară, dintre care 11 au fost selectate.

Cadrele didactice care au beneficiat de sponsorizări profesează în centre universitare precum Universitatea Politehnică Timişoara, Universitatea Politehnică Bucureşti, Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Universitatea din Bucureşti sau Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca.

Înfiinţată în anul 1998, ANIS reprezintă interesele companiilor IT româneşti şi sprijină dezvoltarea industriei locale de software şi servicii, creşterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât şi a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse. Având peste 140 de membri, ANIS reuneşte atât companii mici, cât şi multinaţionale, firme cu capital românesc sau străin, cu sedii în toate marile centre IT din ţară, ceea ce asigură asociaţiei reprezentativitate la nivel naţional.

ANIS are peste 41.000 de angajaţi şi generează un număr semnificativ de locuri de muncă înalt calificată în societate.