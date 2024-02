Industria zahărului din România pusă pe butuci de importurile ieftine din Ucraina. În marile lanțuri din România ajung ilegal transporturi enorme

Scandal mare în industria zahărului din România. Producătorii români acuză concurența neloială a producătorilor din Ucraina. În România se fac importuri masive ilegale de zahăr de peste graniță. Asta în timp ce producătorii români sunt siliți să vândă sub prețul de producție sau să rămână cu producție pe câmp sau în depozite.

Producătorii români cer intervenția de urgență în piață a autorităților.

Fabrica de Zahăr Luduș, spre exemplu, a transmis o notă către Guvern prin care acuză Lidl, cel mai mare retailer alimentar din România, că i-ar fi preluat mai puțină marfă decât fusese stabilit.

În același timp, Lidl ar avea la ofertă zahăr sub 4 lei, cam tot atât cât ar fi costat producția unui kilogram de zahăr românesc.

Cum ajunge zahărul ucrainean ieftin în România

Cultivatorii de sfeclă de zahăr și reprezentanții fabricii de zahăr Luduș, singurul producător de zahăr cu acționariat autohton din România, atrag atenția că legislația prin care s-a institut un mecanism de limitare a importurilor de zahăr din Ucraina nu își atinge scopul, piața locală fiind în continuare invadată de marfă ieftină de peste granițe, potrivit unei note de informare trimise joi Ministerului Agriculturii și Autorității Vamale de către Fabrica de Zahăr Luduș și Asociația Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr „Beta” Luduș.

Situația poate aduce prejudicii importante fermierilor și procesatorilor care sunt astfel puși în fața unei concurențe neloiale, spun cultivatorii.

Marfa de proveniență Ucraina ar ajunge în țară via Bulgaria, importatorii eludând astfel legea potrivit căreia zahărul din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă, pot fi importate din Ucraina numai pe baza unui acord pentru punerea în liberă circulație și utilizarea în/pe teritoriul României emis operatorilor economici cu sediul social și punctul/punctele de lucru pe teritoriul României, care desfășoară activități în fabricarea zahărului.

„În contextul în care doar prețul de producție al zahărului din sfeclă de zahăr în campania din acest an a fost similar cu cel pe care comerciantul îl are la raft, ne întrebăm cum pot procesatorii români să-și vândă marfa și totodată dacă merită ca aceștia să achiziționeze materia primă de la fermierii români.

Fără îndoială, în condițiile în care actul normativ mai sus menționat ( OUG 84/2023 – n.red) nu își face aplicabile prevederile, iar importurile de zahăr din Ucraina prin T1 (procedura de tranzit comun – n.red) sunt masive, zahărul produs în România nu se va putea vinde, iar fermierii nu-și vor primi contravaloarea pe sfecla de zahăr furnizată procesatorilor. Suntem de părere că cea mai bună cale de soluționare a problemelor este dialogul și am convenit asta și în întâlnirile avute cu reprezentanții Guvernului cu ocazia ultimelor manifestărilor din stradă ale fermierilor și transportatorilor.

Însă, în condițiile în care actele normative adoptate nu sunt puse în aplicare așa cum este firesc să se întâmple într-o țară democratică, ne vedem în situația neplăcută de a recurge din nou la manifestări de protest în fața instituțiilor îndriduite cu aplicarea reglementărilor legale și a vămilor”, se arată în scrisoarea adresată instituțiilor statului consultată de Economica.

Ce spune Lidl

Producătorii spun că Lidl a redus cantitatea cumpărată de la singura fabrică de zahăr din țară. Aceasta pentru că prețul cerut de fabrica Luduș ar fi mai mare decât oferta de la alți distribuitori.

„La acest link https://www.lidl.ro/p/zahar/p10015603, aveți un exemplu concludent, un operator economic fără drept de import pune pe piață un produs de origine Ucraina la un preț de 3,99 lei. Acest produs este listat în catalogul unui lanț de magazine de notorietate din Romania (LIDL), un supermarket cu care avem un contract de livrare a unei cantități de 8.000 tone/ zahăr și care nu ne mai face comenzi având în vedere prețul prea mare în comparație cu cel primit de la operatorii economici cum este cel menționat anterior”, se menționează în scrisoare.

Potrivit catalogului Lidl cu oferta comercială valabilă în perioada 12-18.02.2024, retailerul va comercializa în perioada următoare, în cadrul unei campanii promoționale, zahăr sub brandul Delmario la 3,99 de lei, un preț cu mult sub cel al pieței. Produsul, distribuit de SC Wholesale Beverage SRL, o societate cu activitate principală „activități de consultanță pentru afaceri și management” și sediul în Mizil, este din sfeclă de zahăr și are proveniență non-UE.

Reprezentanții Lidl spun că produsul nu este unul marcă proprie.

„Produsul la care faceți referire nu este produs marcă proprie Lidl și a făcut parte din oferta noastră in – and -out. Așa cum știți, Lidl România are un model de business bazat pe un sortiment permanent (produse care sunt mereu disponibile la raft), și produse in-and-out care se găsesc la raft o perioadă limitată. Pentru mai multe detalii despre zahărul Delmario, vă rugăm să luați legătura cu furnizorul / procesatorul care îl deține în portofoliu”, au transmis oficialii Lidl .

Ce spune patronatul

Patronatul Zahărului, organism care reprezintă interesele procesatorilor din industrie spune că nu are cunoștință despre intenția retailerilor de a cumpăra mai mult zahăr de import în defavoarea producătorilor locali care acum sunt doar doi – Agrana și Luduș.

„Nu am cunoștință despre un astfel de caz și nici nu imi vine să cred că se poate întâmpla așa ceva. Vorbim despre jucători mari care, procedural, au contracte pe termen lung. Nu cred să facă astfel de greșeli. În plus, consumul de zahăr în România este de 22 de kilograme pe cap de locuitor, pe an, inclusiv în dulciuri, ceea ce înseamnă că la o diferență de preț de, să spunem, 50 de bani, consumatorul ar plăti în plus aproximativ 10 lei pe an”, a explicat pentru Economica Bejan Gheorghe, Director Executiv al Patronatului Zahărului din România.

Fabrica de zahăr Luduș a produs anul trecut 24.000 tone de zahăr, iar pentru acest an procesatorul a semnat deja contracte cu fermierii români pentru 7.300 de hectare, dublu față de anul trecut și suficient pentru a acoperi 92% din capacitatea de producție a fabricii.