IndyCar: Americanul Colton Herta va testa un monopost McLaren de Formula 1

Herta (22 ani), aflat sub contract cu echipa Andretti Autosport din campionatul IndyCar, va efectua testul respectiv pe circuitul de la Portimao (Portugalia), în cursul acestei săptămâni.El va pilota un monopost McLaren MCL35 M, utilizat de team-ul englez în ediţia trecută a Campionatului Mondial de Formula 1, în cadrul Programului de testare a maşinilor anterioare (TPC).Circuitul din sudul regiunii Algarve a găzduit două Mari Premii de Formula 1, iar McLaren efectuează începând de luni o serie de teste pe pista de la Portimao, la care participă şi pilotul său de dezvoltare Will Stevens."Acordul cu Colton este că dorim să-i oferim şansa de a pilota maşina noastră de Formula 1, pentru a demonstra ce este cu adevărat capabil să facă într-un astfel de monopost", a declarat directorul echipei McLaren, Andreas Seidl.Niciun pilot american nu a mai concurat în Formula 1 de la Alexander Rossi în 2015, însă Colton Herta are mari şanse să pună capăt acestei aşteptări, într-o competiţie care are programate trei Mari Premii în Statele Unite pe parcursul anului viitor.În 2019, Colton Herta a devenit cel mai tânăr câştigător al unei curse de IndyCar, cu ocazia Grand Prix-ul de la Austin.