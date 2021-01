Inedit in politica romaneasca: Un lider PNL raspunde intrebarilor legate de vaccin!

"Un politician competent este un politician conectat la întrebările și la nelămuririle oamenilor. Iar de când această rețea de socializare permite clasei politice să se informeze cu privire la nemulțumirile sau problemele oamenilor, comunicarea poate fi benefică pentru ambele părți, și politician, și cetățean." Scrie pe pagina de facebook, Antonel Tanase, deputat si Presedinte al PNL Sector 3. Acesta mai mentioneaza in postare: "Am citit multe texte pro, dar am citit și multe texte contra, am văzut multă ură, multe informații false menite să sperie populația, pe scurt multă pasiune balcanică care a învelit acest subiect. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple: vaccinarea nu este obligatorie, dar este singura modalitate prin care putem opri pandemia. Nimeni nu va fi forțat să se vaccineze împotriva voinței sale, astfel că îndârjirea, de orice fel este inutilă."

Comunicarea adecvată și transparentă este singura modalitate prin care se poate ajunge și la cei mai sceptici. În continuarea postarii raspunde catorva intrebari legate de vaccin!

În România au fost vaccinate până în prezent peste 50.000 de persoane. Ținta autorităților este o medie de 20.000 de vaccinări pe zi iar în rețeaua medicală a Ministerului de Interne vor fi înființate 43 de centre de vaccinare, care vor fi folosite în toate cele trei etape de vaccinare. Pe 6 ianuarie a ajuns a doua tranșă importantă de vaccinuri, de circa 150.000 de doze. În luna ianuarie vom mai primi circa 600 de mii de doze, în tranșe săptămânale.

După 15 ianuarie se va începe imunizarea persoanelor care sunt internate în centrele medico-sociale, mai precis 40.000 de persoane iar vaccinarea personalului se va efectua prin echipe mobile de vaccinare. În etapa a doua de vaccinare vor fi imunizate 4 milioane de persoane cu vârsta peste 65 de ani, și, respectiv, persoane cu boli cronice. Se preconizează că etapa a treia de imunizare va începe în luna aprilie, însă startul vaccinării pentru această categorie este influențat de ritmul de livrare a dozelor de vaccin și nu de capacitatea de vaccinare.

Sper că am mai lămurit puțin neclaritățile referitoare la etapele vaccinării și sper că încrederea va lua locul încrâncenării. Știu că oamenii nu mai au răbdare să își ia înapoi viața, însă ce a fost mai greu a trecut. Acum depinde doar de noi și de semenii noștri să fim sănătoși.