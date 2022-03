O informație face furori pe rețelele de socializare din Ucraina. O femeie din Kiev ar fi doborât o dronă a rușilor cu un borcan de murături.

Deși informația este greu de crezut, aceasta s-a viralizat extrem de rapid în toată Ucraina.

In Kyiv a woman knocked down a Russian drone from a balcony with a jar of cucumbers. How did they expect to occupy this country?