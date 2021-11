ING Bank oferă de Black Friday rate fără dobândă pentru cumpărăturile cu cardul de credit la parteneri şi reducere de 1% la dobânda creditelor de nevoi personale pentru sumele noi, conform unui comunicat al băncii, conform agerpres.

Banca menţionează că se alătură Black Friday 2021 cu o ofertă pentru cardul de credit şi creditul de nevoi personale. În perioada 11 noiembrie 2021 - 17 noiembrie 2021, clienţii care folosesc ING Credit Card în magazinele fizice şi online eMAG, Flanco, iStyle şi Mobexpert beneficiază de 18 rate fără dobândă. De asemenea, cei care vor să obţină un credit de nevoi personale pot beneficia de o reducere de dobândă de 1% pentru sume noi.

"Black Friday este un prilej pentru mulţi dintre noi de a bifa lista de dorinţe pentru casă sau pentru cadourile de Crăciun, de pildă, iar reducerile oferite de noi aduc încă un instrument pentru cumpărături mai echilibrate şi avantajoase pentru bugetul din această perioadă", a precizat Roxana Cristea, Lending Tribe Lead ING Bank.Persoanele care nu deţin un card de credit ING îl pot emite gratuit, 100% online, direct din aplicaţia ING Home'Bank, dar şi într-o vizită în orice ING Office din România. Clienţii au posibilitatea de a emite un card de credit virtual, pe care îl pot utiliza imediat, şi îl pot folosi atât pentru cumpărături fizice, prin înrolarea lui în Google Pay şi Apple Pay, dar şi online, având datele cardului disponibile în Home'Bank.La creditele de nevoi personale pentru sume noi solicitate şi acordate în perioada campaniei, dobânda are o reducere de 1%, începând de la 6,19% pe an. Acestea pot fi contractate din orice ING Office, precum şi 100% online, direct din Home'Bank în câteva minute. Suma ce poate fi acordată este între 2.000 de lei şi 125.000 de lei cu posibilitate de rambursare între 1 şi 5 ani.Banca menţionează că reducerile oferite sunt exprimate faţă de preţurile de referinţă aplicabile în ultimele 30 zile şi urmăresc recomandările autorităţilor cu privire la campaniile de Black Friday.De asemenea, oferă şi un exemplu. Astfel, dacă un client ia un ING Credit Card de 5.000 de lei, are 0 comision analiză, 0 lei comision administrare linie de credit, 35 lei pe an emitere card plastic şi tot atât comision de administrare card plastic aplicabil la finalul primului an, 0% dobândă pentru plăţile eşalonate în rate lunare şi rambursate conform planului.Dacă retrage imediat în numerar toată suma, va avea dobânda 25% pe an, rată lunară 475,22 lei şi DAE 29,817%, iar într-un an va da înapoi 5.738 lei. Exemplul este valabil până la data de 17 noiembrie 2021.Pentru creditul de nevoi personale, dacă aduce salariul la ING, îşi poate lua un credit ING Foarte Personal de 50.000 lei pe 5 ani, cu asigurare de viaţă, cu o dobândă fixă de 6,19% pe an. Clientul plăteşte lunar o rată de 971,06 lei şi returnează în final 58.463,82 lei, cu un DAE de 6,55%. Comision analiză dosar: 200 lei. Comision de rambursare anticipată: 0,5% sau 1%, dacă perioada de timp rămasă din credit este mai mică, respectiv mai mare de 1 an. Taxa de înregistrare la Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară: 87,6 lei. Valoarea primei de asigurare în prima lună este 69 lei şi descreşte odată cu soldul creditului. Creditul poate fi acordat pe loc, în cazul veniturilor din salarii şi pensii raportate la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Exemplul este valabil până la 17 noiembrie 2021.ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38,8 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări. Înfiinţată în 1994, ING Bank România este a patra bancă în top 10 bănci locale, conform activelor, şi singura bancă cu creştere organică, fără achiziţii de portofolii de clienţi sau alte bănci, se precizează în comunicat. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,6 milioane de clienţi din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri şi Mid-Corporate şi Wholesale Banking.