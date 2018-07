Ingrid Mocanu intervine în schimbul de replici dintre Tudorel Toader și procuroarea lui Dragnea: 'Minciuna are picioare scurte... La fel și prostia'

Ingrid Mocanu, fost director în Ministerul Justiției, intervine în schimbul de replici dintre Tudorel Toader și procurorul DNA, Alexandra Lăncrănjan. Mai exact, Mocanu susține că „încercarea de a-l contrazice pe Tudorel Toader a jalnică”, asta după ce Alexandra Lăncrănjan a spus că în Germania, sunt foarte multe articole în Codul Penal care reglementează acţiuni specifice ale funcţionarilor publici fără a le denumi abuz în serviciu.

„Cat de ticalos sau slab pregatit sa fii sa poti minti sau dezinforma in asa hal? Incercarea de a-l contrazice pe Tudorel Toader e jalnica. Descrierea infractiunii citate de ea este pentru orice student evidenta: e vorba despre fapta oricarei persoane nu a functionarului si este reglementata in Codul penal roman ca abuz de incredere, respectiv delapidare ori uzurpare de calitati oficiale.

In codul penal german infractiunile sunt clar si precis explicate... Abuzuri de functie sunt, dar clare: luare de mita, purtare abuziva ori represiune. Mai citeste!

Minciuna are picioare scurte... La fel si prostia.

Si unde este prin ce citezi tu coruptia? Pai nu e... Ca nici la mizeria de abuz romanesc nu e...”, scrie Mocanu, pe Facebook.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat, sâmbătă, că abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania, dar calitatea de funcţionar public sau european apare ca element de agravare în cazul mai multor infracţiuni.

Toader a susţinut că şi în Codul Penal din România sunt incriminate fapte concrete prin care funcţionarul public abuzează de poziţia pe care o are şi a enumerat cercetarea abuzivă, purtarea abuzivă şi falsul intelectual.

Reacţia ministrului vine după precizările Ambasadei Germaniei care a anunţat că abuzul în serviciu este reglementat în Germania prin mai multe legi fiscale, din dreptul disciplinar şi din Codul Penal.

Ulterior, Toader a postat şi o completare: ”Cine vrea şi poate, lesne înţelege diferenţele dintre elementele constitutive ale infracţiunilor din art.266 C penal german şi art.297 C penal român ! În acest sens, în scurt timp, va fi disponibil "Codexul penal european", în curs de apariţie la editura C H Beek !”