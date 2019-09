INHGA: Debitul Dunării la intarea în ţară, sub mediile multianuale în toate lunile de toamnă

Debitul maxim al fluviului Dunărea, la intrarea în ţară, se va situa sub mediile multianuale în toate cele trei luni de toamnă, iar regimul hidrologic pe râurile interioare va fi, în general, la valori cuprinse între 30 şi 100% din mediile lunare, în funcţie de regiuni, reiese din prognoza de specialitate, publicată de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), scrie Agerpres.

Pe toată durata lunii septembrie 2019, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş şi Ialomiţa şi mai mici (sub 50%) pe Siret şi pe majoritatea afluenţilor săi (exceptând Buzăul, Trotuşul şi Bistriţa), pe râurile din bazinul Prutului şi pe râurile din Dobrogea, cu cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) pe Râmnicu Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.În luna octombrie, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe Siret şi pe majoritatea afluenţilor săi (exceptând Buzăul, Trotuşul şi Bistriţa), pe râurile din bazinul Prutului şi pe râurile din Dobrogea.Ultima lună de toamnă va avea un regim hidrologic în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice Argeş şi Ialomiţa şi mai mici (sub 50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm.Sărat, Putna, Bârlad, Prut şi pe râurile din Dobrogea.

În ceea ce priveşte fluviul Dunărea la intrarea în ţară (pe secţiunea Baziaş), în lunile septembrie, octombrie şi noiembrie, pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată, debitele maxime sunt situate sub media multianuală. Astfel, debitul maxim estimat pentru prima lună de toamnă este de 3.000 metri cubi/secundă (mc/s), faţă de valoarea medie multianuală de 3.800 mc/s, iar cel minim de 2.300 mc/s, relevă prognoza de specialitate.



De asemenea, pentru luna octombrie, debitul maxim al Dunării este estimat la 3.300 mc/s, iar cel minim la 2.300 mc/s, faţă de media lunii respective, de 3.850 mc/s.



Pentru luna noiembrie, debitul de nivel maxim prognozat este de 4.000 mc/s, sub valoarea medie multianuală a perioadei, de 4.650 mc/s, iar cel minim la 2.500 mc/s.



Hidrologii precizează că aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognoze de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se estimează posibilitatea depăşirii Cotelor de Apărare, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.